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義美食品又閃過中聯致癌油！眾全讚爆：良心企業

▲義美這次又完美躲過中聯油脂致癌油，引起網友熱烈討論，不少人認為能躲過許多台灣大型食安風波真的不簡單。（圖/Google評論）

義美不是不會犯錯「重點是積極改進」！總經理經營理念被讚爆

義美食品負責經營的總經理高志明就曾經多次提到：「食品是老實人的行業，是良心的事業。」

▲義美食品負責經營的總經理高志明就曾經多次提到：「食品是老實人的行業，是良心的事業。」理念被不少民眾讚爆。（圖／記者李春台攝）

中聯油脂最新進度！中聯總經理余凌冲遭收押禁見

余凌冲已坦承檢方所指犯罪事實，且重要證據多已掌握，讓他以兩千萬元交保，檢方當庭抗告。

因此經台中地院法官重新審酌案情，最終裁定余凌冲收押禁見。

▲毒沙拉油案件繼續延燒，中聯總經理余凌冲涉違反食安法等罪，且有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞聲押禁見。（圖／記者葉盛耀攝）

近日因中聯油脂公司生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食安危機，不僅多個知名品牌全部受到影響，上千家業者也被害慘。有網友在社群討論：「義美食品每次都完美躲過大型食安風暴，這次致癌油也沒他家的事情，是不是真的很欠支持！」貼文引起廣大迴響，不少人都非常認同，認為義美總經理高志明「食品是良心企業」的經營理念有成，才會讓義美頻頻躲過台灣許多大型食安風暴。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「義美這次又完美躲過中聯油脂致癌油，早年食安風暴後，義美就大力推動油脂自製， 且義美也擁有自己的國家級食品檢驗實驗室，加上去年成立國產無人機公司，實在想不到不用新台幣制裁義美的理由。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的很強，躲過好幾次大型食安風波」、「義美是真的有國家級的實驗室，在食品界真的是數一數二的」。然而義美之所以躲過好幾次台灣大型食安風波，歸功於他們內部體制的結構問題，包括自己擁有國家級獨立實驗室，當年塑化劑爆發時，義美早在政府規定前就已經嚴密篩檢，將含有塑化劑的原料都擋在門外；另外包括越簡單越好的配方哲學、對異常低價的油品有高度警戒等，最重要的是，經營理念被讚爆。不過義美食品也不盡然是全部完美的，過去也曾經在2013年生產熱銷商品「小泡芙」時，使用了過期的「大豆分離蛋白」，義美隨即也出面致歉並且大規模退款；也有鮮乳還在保存期限出現結塊、變質的狀況等。這也告訴我們，沒有一家企業是絕對完美零失誤的，義美的爭議多半屬於「內部SOP控管疏失」與「效期管理不當」，並非惡意造假，即便不完美，但能躲過多次台灣大型食安風暴，還是深得許多消費者的信賴與肯定。至於目前中聯油脂最新進度，台中地檢署9日搜索中聯油脂、福壽、福懋油及泰山等四家公司共六處所，認定中聯總經理余凌冲涉違反食安法等罪，且有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞聲押禁見；台中地院審理之後，台中高分院審酌，余長期擔任中聯要職，未來面臨沉重民、刑事責任，具有相當逃亡動機，加上其在食品業界人脈深厚，對共犯及證人具有一定影響力，