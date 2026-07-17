新冠肺炎疫情再次升溫，衛福部疾管署最新公布，國內新冠門急診就診人次已連續上升，單週增幅超過3成，由於新冠症狀與流感、一般感冒相當接近，民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛，很難單靠症狀判斷。2026年新冠常見症狀有哪些？快篩陽性後要不要隔離？哪些人應立即就醫？一次整理最新指引。
新冠疫情持續上升，單週就診增34.4%
疾管署7月14日表示，國內新冠疫情持續上升，7月5日至11日，新冠門急診就診共2811人次，較前一週增加34.4%；7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，沒有新增本土死亡病例。疾管署指出，近期全球新冠病毒陽性率上升，中國、香港、日本、韓國及新加坡等鄰近國家、地區疫情也呈現上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。
2026年新冠最新症狀有哪些？
依據疾管署資料，目前新冠感染的臨床表現仍以發燒、四肢無力及呼吸道症狀為主，部分患者也可能出現腹瀉等腸胃道症狀，以及嗅覺、味覺喪失或異常。由於新冠、流感及一般感冒容易混淆，單靠喉嚨很痛或有沒有失去嗅覺無法確認感染種類，仍須搭配快篩或由醫師依臨床狀況評估。
有症狀要不要快篩？
出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛或明顯疲倦時，可先佩戴口罩、減少與家人近距離接觸，並視情況使用市售家用快篩。尤其是65歲以上長者、孕產婦、慢性病患者及免疫功能低下者，一旦出現疑似症狀，建議儘速就醫，由醫師評估是否需要進行快篩及使用抗病毒藥物。
快篩陽性怎麼辦？輕症免強制隔離
目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾不需要強制隔離。疾管署建議先在家休息，盡量避免非必要外出；在症狀改善，且未使用退燒藥的情況下退燒滿24小時後，即可逐步恢復正常活動。
恢復正常活動後的5天內，應注意保持室內空氣流通、勤洗手，外出時全程正確佩戴口罩，避免前往人潮擁擠、通風不良的場所，也應避免與長者、免疫功能低下者近距離接觸或共食。
哪些人是新冠重症高風險族群？
台灣感染症醫學會指出，新冠中重症高風險族群除了65歲以上長者，還包括癌症、糖尿病、慢性肺病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肝病、氣喘、結核病、失智症、精神疾病、失能者、免疫功能疾病患者、BMI大於30者、吸菸者，以及孕婦與產後6週內婦女。
新冠前5天黃金治療期
台灣感染症醫學會表示，研究顯示，若能在新冠發病5日內使用口服抗病毒藥物，有助降低重症及死亡風險，因此高風險患者應把握治療時間。目前國內COVID-19口服抗病毒藥物包括Paxlovid及Molnupiravir等，實際能否使用仍須由醫師評估。
出現7大重症警示症狀要立即就醫
疾管署提醒，新冠患者若出現以下重症警示症狀，應立即就醫：
1.喘或呼吸困難
2.持續胸痛或胸悶
3.意識不清
4.皮膚或嘴唇及指甲床發青
5.無法進食喝水或服藥
6.過去24小時沒有排尿或尿量明顯減少
7.收縮壓低於90mmHg，或在沒有發燒時心跳每分鐘超過100下。
新冠疫苗還能打嗎？公費擴大至7月31日
疾管署表示，目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種，措施實施至2026年7月31日，提醒尚未接種本季新冠疫苗者把握時間。65歲以上長者等高風險對象，若尚未接種，或已接種第1劑且間隔達6個月，可依資格再次接種。疾管署提醒，接種當季新冠疫苗可降低約48%至50%的急診或緊急門診就醫風險，並降低約53%至55%的住院風險。
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疾管署7月14日表示，國內新冠疫情持續上升，7月5日至11日，新冠門急診就診共2811人次，較前一週增加34.4%；7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，沒有新增本土死亡病例。疾管署指出，近期全球新冠病毒陽性率上升，中國、香港、日本、韓國及新加坡等鄰近國家、地區疫情也呈現上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。
依據疾管署資料，目前新冠感染的臨床表現仍以發燒、四肢無力及呼吸道症狀為主，部分患者也可能出現腹瀉等腸胃道症狀，以及嗅覺、味覺喪失或異常。由於新冠、流感及一般感冒容易混淆，單靠喉嚨很痛或有沒有失去嗅覺無法確認感染種類，仍須搭配快篩或由醫師依臨床狀況評估。
有症狀要不要快篩？
出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛或明顯疲倦時，可先佩戴口罩、減少與家人近距離接觸，並視情況使用市售家用快篩。尤其是65歲以上長者、孕產婦、慢性病患者及免疫功能低下者，一旦出現疑似症狀，建議儘速就醫，由醫師評估是否需要進行快篩及使用抗病毒藥物。
快篩陽性怎麼辦？輕症免強制隔離
目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾不需要強制隔離。疾管署建議先在家休息，盡量避免非必要外出；在症狀改善，且未使用退燒藥的情況下退燒滿24小時後，即可逐步恢復正常活動。
恢復正常活動後的5天內，應注意保持室內空氣流通、勤洗手，外出時全程正確佩戴口罩，避免前往人潮擁擠、通風不良的場所，也應避免與長者、免疫功能低下者近距離接觸或共食。
哪些人是新冠重症高風險族群？
台灣感染症醫學會指出，新冠中重症高風險族群除了65歲以上長者，還包括癌症、糖尿病、慢性肺病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肝病、氣喘、結核病、失智症、精神疾病、失能者、免疫功能疾病患者、BMI大於30者、吸菸者，以及孕婦與產後6週內婦女。
新冠前5天黃金治療期
台灣感染症醫學會表示，研究顯示，若能在新冠發病5日內使用口服抗病毒藥物，有助降低重症及死亡風險，因此高風險患者應把握治療時間。目前國內COVID-19口服抗病毒藥物包括Paxlovid及Molnupiravir等，實際能否使用仍須由醫師評估。
疾管署提醒，新冠患者若出現以下重症警示症狀，應立即就醫：
1.喘或呼吸困難
2.持續胸痛或胸悶
3.意識不清
4.皮膚或嘴唇及指甲床發青
5.無法進食喝水或服藥
6.過去24小時沒有排尿或尿量明顯減少
7.收縮壓低於90mmHg，或在沒有發燒時心跳每分鐘超過100下。
新冠疫苗還能打嗎？公費擴大至7月31日
疾管署表示，目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種，措施實施至2026年7月31日，提醒尚未接種本季新冠疫苗者把握時間。65歲以上長者等高風險對象，若尚未接種，或已接種第1劑且間隔達6個月，可依資格再次接種。疾管署提醒，接種當季新冠疫苗可降低約48%至50%的急診或緊急門診就醫風險，並降低約53%至55%的住院風險。