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今天天氣：西南風主宰天氣 大台北高溫飆36度

▲除了南部會有短暫降雨，中部以北、宜蘭及各山區也會有午後對流雲系形成。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：高溫炎熱 水氣仍偏多

▲各地仍屬於高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍在32到35度，甚至有機會到36度（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：下周一前有較大雨勢 留意午後雷陣雨

▲到周六（18日）以前，台灣都受到西南風影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（17）日天氣型態與昨天類似，持續受到西南風影響，南部地區整天仍有不定時降雨或雷雨出現，其他地區大致維持多雲到晴的天氣，中部以北、東北部、花蓮、台東等山區，會有短暫午後雷陣雨，民眾午後外出要留意天氣變化。各地高溫普遍在32到35度，甚至有機會到36度，外出要留意防曬、補充水分。7月17日，今天的天氣持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，中部地區清晨、上午有零星降雨，中午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，各地高溫普遍在32至35度左右，大台北盆地、苗栗以南及花蓮、台東容易出現局部36度以上的高溫，東南部有焚風發生的機率，靠近中午紫外線偏強，可來到過量或危險等級，請做好防曬並多補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月18日明天的天氣，氣象署說明，台灣處在高壓邊緣，高溫炎熱，而且環境吹西南風，水氣仍偏多，迎風面南部地區不定時有短暫雷陣雨。高溫預測在33到35度，澎湖、金門、馬祖則在31到32度。氣象署指出，到周六（18日）以前，全台都受到西南風影響，南部會有短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭及各地山區會有午後雷陣雨發生的機率，大台北、西半部山區則有局部大雨。周日到下周一（7月19日到20日）除了西南風之外，各地水氣偏多，南部會有短暫陣雨或雷雨，而且會有較大雨勢，北部和其他山區也有局部大雨發生可能，中部以北、宜蘭、各地山區則有機會出現午後雷陣雨。雨勢要到下周二（7月21日），各地才會變成多雲到晴的天氣，除了中部以北、宜蘭及山區會有午後雷陣雨。未來一周各地高溫普遍在33度到35度之間，中南部近山區或河谷、大台北盆地、花蓮縱谷，則有局部36度左右的高溫，提醒民眾外出注意防曬、多補充水分。