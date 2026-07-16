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2026年世界盃4強賽今（16）日上演高潮迭起的「英阿大戰」，最終由阿根廷2：1收下最後一張冠軍賽門票。賽後鏡頭拍到，英格蘭主力門將皮克福德（Jordan Pickford）水瓶上的12碼小抄竟意外落入阿根廷隊員手中，甚至連球王梅西（Lionel Messi）都被拍到湊過去仔細地看了看，當場與隊友們哄堂大笑。值得一提的是，先前挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）也曾因偷喝門將水鬧出笑話，讓網友笑說：「難怪英格蘭大戰挪威前說要小心哈蘭德。」英格蘭在歷史上多次在世界盃PK大戰時輸球，直到2018年擊敗哥倫比亞、以及2024年歐國盃時，皮克福德多次靠著貼在水瓶上的「對手12碼射門習慣小抄」成功撲救，就此「水壺秘笈」也成為三獅軍團的重要防守武器。在本場對陣阿根廷的關鍵準決賽中，眼看雙方在上半場陷入膠著，皮克福德早已將備有阿根廷射手群進攻偏好的水瓶帶上場，做好了戰至最後、進行點球決戰的準備。不過英格蘭最終在第86分鐘被恩佐遠射扳平，甚至沒能熬到延長賽，就在第92分鐘遭到勞塔羅絕殺，讓皮克福德精心準備的「小抄」完全沒有派上用場的機會。有趣的是在英格蘭落敗後，阿根廷球員竟然在場上撿到了皮克福德留下的水瓶。根據阿根廷媒體《TyC Sports》與社群媒體流出的畫面顯示，幾名阿根廷球員圍在一起，一邊傳閱這個寫滿自己罰球習慣的水瓶、一邊忍不住當場大笑。隨後，隊長梅西也被隊友叫了過來，看著水瓶上的小抄，梅西也露出了無奈又好笑的表情。這一幕隨即在各大社群平台上瘋傳，不少球迷紛紛調侃：「本次世界盃主角之一：門將的水壺」 「蠻多門將都有自己的小抄，但為什麼阿根廷會拿到（笑）」 「梅西心想：他們眼中的我是這樣？？？」值得一提的是，挪威神鋒哈蘭德在小組賽階段被球迷拍到，中場休息時，居然偷拿塞內加爾門將的礦泉水來喝。他甚至還主動問人家要不要喝一口；守門員拒絕後，哈蘭德就火速將整罐礦泉水喝完，逗趣畫面讓粉絲笑翻。16強交手巴西時，哈蘭德又趁場邊出現大場面時，偷偷跑去喝對方門將的水，再度引發熱議。今日再傳跟門將水壺有關的趣聞，就有球迷笑說：「Pickford的水壺好像本來就會貼小抄，上次對戰挪威就很多人說要提防Haaland看小抄」、「這屆世界盃的門將水瓶很有話題」。