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英阿大戰「根本摔角大會」！上半場補時少、英格蘭角球被沒收

結果舉牌竟然只有補回喝水時間的3分鐘

但此時裁判也不給開，直接沒收該顆角球吹停上半場比賽，讓球迷二度傻眼。

▲英格蘭對陣阿根廷上半場比賽雙方火藥味濃厚，根本上演「摔角大會」，結果傷停補時只有3分鐘以外，英格蘭尾聲獲得角球竟然不給開遭沒收，球迷超傻眼。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷踢球又被嫌髒！FIFA社群再被灌爆：繼續擁護梅西小公主吧

反倒是全場第一張黃牌是由英格蘭安德森 （Elliot Anderson）鏟倒梅西（Messi）之後拿到，不少球迷認為如果梅西倒地就有黃牌，那阿根廷眾多犯規動作根本都有吃黃牌的討論空間。

在第一張黃牌出現之前，阿根廷真的小動作太多，包括打人後腦勺、防守角球直接抱住對方撲倒、防守肘擊對方等

論全場偏哨的情況個人覺得基本沒有，但裁判黃牌判罰尺度確實比較寬

世界盃四強賽今（16）日台灣時間3點開踢，由英格蘭對陣阿根廷，結果阿根廷上演讓1追2，又是跟16強賽踢埃及一樣完成絕世逆轉劇本。然而該場比賽爭議確實也不少，除了一開賽雙方球員就不斷倒地，根本是一場摔角秀之外，上半場傷停補時除了只給了喝水時間3分鐘，甚至連英格蘭的角球也遭到沒收，加上阿根廷許多浮誇的犯規動作都沒吃下黃牌，反倒第一張黃牌給到英格蘭球員身上，讓許多球迷又灌爆FIFA的社群帳號。英格蘭及阿根廷自從2002年日韓世界盃之後，雙方已經有24年沒有正面對決，這場「世仇大戰」大家本來期望就會很激烈，但沒想到的是，上半場根本是在看一場「摔角大會」，雙方球員不間斷瘋狂倒地，時間都不知道被拖去多少，許多觀眾即時留言都表示：然而正當大家預期上半場傷停補時應該至少有5分鐘以上時，，讓大批球迷已經感到非常傻眼。有在看球賽的也會知道，通常傷停補時裁判還會視情況把時間再延後，結果在上半場傷停補時尾聲，英格蘭獲得一顆角球，除了上半場傷停補時、角球爭議之外，還有阿根廷比賽過程中小動作頻繁，其中還有出現打人後腦勺等行為出現，但這些裁判都沒有給出黃牌，比賽結束後阿根廷逆轉贏球，FIFA的社群貼出決賽將由「西班牙」對陣「阿根廷」的公告貼文，結果引來全球球迷不滿表示不過《NOWNEWS》記者實際整場比賽都看完，說句公道話，，尤其上半場真的不斷倒地，但這些行為裁判的判罰尺度都給寬，直到梅西倒地給出第一張黃牌，這張黃牌給的合情合理，因為是防守方明顯犯規。，最終阿根廷也吃下3張黃牌高於英格蘭1張，如果說因為黑哨幫助阿根廷贏球還是太牽強，但阿根廷踢球髒不髒，就留給球迷自有公評。