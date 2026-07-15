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新青安貸款政策即將於本月底屆滿，對此行政院會明日將通過新青安3.0，財政部國庫署署長陳柏誠今（15）日證實，本次考量包括年齡、貸款額度、婚育家庭、寬限期等進行徹底檢討，年齡方面資格為50歲以下，個人年所得200萬以下，此外針對新婚、婚育家庭有特殊待遇，另保證無論是申請新舊都享有1.775%3年最低利率。陳柏誠今日特別說明新青安3.0新政，證實明日院會將通過政策，落實居住正義，幫助民眾購屋，本次考量包括年齡、貸款額度、婚育家庭、寬限期等進行徹底檢討。陳柏誠說，本次把高齡因素去掉，資格為50歲以下，另保證無論是申請新舊都享有1.775%3年最低利率，讓大家都享有3年利息優惠，申請人條件為借款人年所得200萬以上。至於民眾所關注的借款上限，陳柏誠指出，貸款上限為1000萬，婚育家庭與新婚家庭有更多的居住空間需求，因此將再貸款總額。行政院秘書長張惇涵補充，本次年齡限制，是考量購屋族年齡層40歲到49歲貸款有一定比例需求，無論申請新舊都享有1.775％3年利息，是考量購屋族有還款規劃與理財方式，本次也讓青安回歸青年，將年齡與資格做出新的歸法範。