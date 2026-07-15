全家本周咖啡優惠出爐了！APP隨買跨店取今（15）日有周三限定優惠，特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯，自7月17日起，門市有特大經典拿鐵任2杯95元、還有單品拿鐵、單品美式也是兩杯95元，相當於經典拿鐵25元多一杯，單品拿鐵5元多喝一杯；7-11「LINE禮物」一堆咖啡買一送一。
🟡全家便利商店
📍APP｜7月15日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜7月17日起至7月21日
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式任2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾甘蔗青茶任2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第二支6元，約5.6折（原價49元、特價約28元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月8日至7月17日
◾特大杯濃萃美式買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價75元、特價46元）
◾大杯美式／拿鐵200杯7111元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾小葉紅／梔子花青／茶Bar純茶28杯711元，4.6折（原價55元、特價25元）
◾精品冰磚咖啡買2送2，5折（原價130元、特價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元） ➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜7月15日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜7月17日起至7月21日
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式任2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾甘蔗青茶任2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第二支6元，約5.6折（原價49元、特價約28元）
📍APP｜7月8日至7月17日
◾特大杯濃萃美式買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價75元、特價46元）
◾大杯美式／拿鐵200杯7111元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾小葉紅／梔子花青／茶Bar純茶28杯711元，4.6折（原價55元、特價25元）
◾精品冰磚咖啡買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元） ➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）