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2026世界盃首場4強賽落幕，奪冠大熱門法國隊爆冷以0：2不敵西班牙，遺憾止步4強。賽後，法國主帥德尚（Didier Deschamps）在接受訪問時難掩失落，除了坦承球隊在技術層面的失常與體能落後是失利主因，更將矛頭直指主裁判巴頓（Iván Barton），辛辣質疑他的執法水準：「他到底有沒有資格吹判世界盃四強賽？」法國此役從開賽便陷入苦戰，上半場因一次禁區犯規送出12碼，讓西班牙率先破門，下半場再遭對手擴大比分，最終無奈吞下敗仗。賽後接受《M6》與《beIN Sports》訪問時，德尚表示，全隊對於無緣決賽都相當失望，「球員們現在都非常沮喪，但我們還是要客觀看待比賽。我們今天在技術層面的發揮，確實沒有達到應有水準，這是我們自己的問題。」不過談到裁判時，德尚語帶保留卻毫不掩飾不滿：「我只想提出一個問題：今天這位裁判，真的有能力執法世界盃準決賽嗎？至於答案，我就不多說了。」比賽第22分鐘，西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）切入禁區後倒地，主裁判判罰12碼，由奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀破門。法國教頭德尚認為，這次判決影響了比賽走向。德尚表示：「西班牙是靠著一次具有爭議性的判罰取得領先，這一點不能被忽略。同時，他們比賽中也有不少犯規動作，但吹判尺度並不一致。」他表示，法國賽前就知道這場比賽會踢得非常艱難，但球隊沒能在逆境中做出更好的回應。儘管對裁判有所不滿，德尚還是承認西班牙配得上這場勝利：「西班牙今天展現出比我們更多的內容。他們在技術細節、傳球精準度，以及預判能力都做得更好，也成功切斷了我們的傳球路線。」他指出，法國希望透過快速進攻衝擊西班牙防線，但始終無法找到節奏，體能狀況也略遜一籌：「我們原本期待能給他們更多壓力，可惜沒做到。」這場敗仗也讓法國錯失連續3屆世界盃闖進決賽的機會。根據統計，自德尚執掌法國兵符以來，球隊在正式賽事僅吞下16場敗仗，其中就有4場敗給西班牙，等於每4場失利就有1場來自這個宿敵，也再次凸顯西班牙近年已成為法國最難突破的對手之一。接下來西班牙則將挑戰睽違16年的世界盃冠軍。