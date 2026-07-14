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南韓女團TWICE才剛結束80多場的世界巡演，今（14）日《News1》獨家報導周子瑜已與JYP娛樂達成共識，決定不續約，不過她仍會繼續以TWICE身分參加團體活動。根據《NOWNEWS今日新聞》消息掌握，她日前回台參加啤酒節的活動，疑似也與陳澤杉有關。《NOWNEWS今日新聞》詢問陳澤杉、子瑜媽媽黃燕玲，截稿前未獲得回應。子瑜已與JYP娛樂的合約今年到期，根據韓媒《News1》報導，子瑜已與JYP娛樂達成共識，決定不續約，但她仍會繼續以TWICE成員身分活動，不會退出團體。其實子瑜想單飛有跡可循，2025年6月6日她返台時，就被拍到跟媽媽黃燕玲密會華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，旁邊還有知名舞蹈家許芳宜；2026年5月5日，子瑜的爸爸周羿呈、媽媽黃燕玲共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，經營項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製、音樂發行、流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯、化妝品等多項內容，這除了方便子瑜未來返台工作，也不排除發展成完整娛樂公司，甚至培養、簽約其他藝人。再來就是今年7月2日她首度一人返台參加高雄啤酒節SOLO表演，子瑜當時身邊沒有任何一位JYP的保鑣、經紀人，當時就引發不少討論。據了解，子瑜這趟高雄工作似乎也與陳澤杉有關，但截稿前，《NOWNEWS今日新聞》詢問陳澤杉、黃燕玲，尚未獲得回應。陳澤杉曾打造孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等天王天后，對華語音樂發展貢獻深遠。子瑜2015年以TWICE成員身分出道，團體憑藉〈Like OOH-AHH〉、〈CHEER UP〉、〈TT〉等夯曲紅遍全球，躍升「國民女團」，而她身為團內領舞及門面，一直是人氣最高的成員之一。2024年，子瑜成功推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，正式以SOLO歌手身分活動，憑藉11年來累積的人氣，子瑜不只在韓國，在家鄉台灣及全球市場都擁有超高知名度。TWICE日前才剛圓滿結束歷時約1年的第六次世界巡演《THIS IS FOR》，跑遍數十個城市、完成80多場演出；當時就有粉絲提出，剛好TWICE的合約本月到期，如今子瑜就確定不與JYP續約，令粉大批歌迷愕不已。