中聯油脂原料遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，7-11已有80項鮮食商品受影響並下架，退款作業也將陸續展開。凡於4月13日至4月23日期間購買疑慮批號鮮食商品，若結帳時有使用uniopen會員，7月14日起將直接退費至OPENPOINT APP零錢包。不過，若當時未報會員，不少人擔心無法確認是否曾購買問題商品或無法退款。對此，有網友分享可利用「發票載具」App查詢的方法，只需4個步驟即可快速比對購買紀錄。
7-11毒油退款啟動！沒報會員怎麼辦？App「發票載具」4步驟秒查
一名女網友在Dcard發文表示，沒有使用會員結帳的民眾，可透過「發票載具」App自行查詢，操作方式如下：
1.進入首頁後點選「樹和對話框」圖示，可查詢毒油名單風險指數。
2.下拉篩檢頁面查看疑慮食品，記下商品名稱或購買日期。
3.回到發票明細，依日期或品項逐一搜尋。
4.確認是否曾購買疑慮商品，以及是否符合退費資格。
不少網友實際操作，發現能拿回的退款非常少，怒轟退費區間只有10天，完全沒有誠意，「明明每天都吃，結果能退款的只有5個」、「10天而已，真的超扯」、「完美的迴避掉了可退款的區間」、「為什麼能退款的只有這個區間，怎麼可能只用了這幾天」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢後也發現，今年4月到6月曾購買炙烤鹽蔥燒肉飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰、炙燒明太子鮭魚飯糰及米香－麻油雞雙菇飯糰等商品，毒油名單風險指數達40%，但因購買時間不在可退費區間，因此無法申請退款。
7-11退款方式一次看！會員免申請「但需開通零錢包」、非會員須持證明門市退費
聯華食品於官網表示，為保障消費者權益，今年4月13日至4月23日期間，在7-11購買疑慮批號鮮食商品的民眾，可依不同購買方式辦理退款。
若結帳時有使用uniopen會員，統一超商將依會員消費紀錄盤點符合資格的商品，自7月14日上午6時起，陸續將退款匯入OPENPOINT APP「零錢包」。若尚未開通零錢包功能，須於8月31日前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退費。
至於結帳時未使用uniopen會員的消費者，聯華食品表示，可持紙本發票、雲端發票或疑慮批號商品消費證明，自7月15日起至8月31日23時59分止，前往全台7-11門市辦理退款。
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一名女網友在Dcard發文表示，沒有使用會員結帳的民眾，可透過「發票載具」App自行查詢，操作方式如下：
1.進入首頁後點選「樹和對話框」圖示，可查詢毒油名單風險指數。
2.下拉篩檢頁面查看疑慮食品，記下商品名稱或購買日期。
3.回到發票明細，依日期或品項逐一搜尋。
4.確認是否曾購買疑慮商品，以及是否符合退費資格。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢後也發現，今年4月到6月曾購買炙烤鹽蔥燒肉飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰、炙燒明太子鮭魚飯糰及米香－麻油雞雙菇飯糰等商品，毒油名單風險指數達40%，但因購買時間不在可退費區間，因此無法申請退款。
聯華食品於官網表示，為保障消費者權益，今年4月13日至4月23日期間，在7-11購買疑慮批號鮮食商品的民眾，可依不同購買方式辦理退款。
若結帳時有使用uniopen會員，統一超商將依會員消費紀錄盤點符合資格的商品，自7月14日上午6時起，陸續將退款匯入OPENPOINT APP「零錢包」。若尚未開通零錢包功能，須於8月31日前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退費。
至於結帳時未使用uniopen會員的消費者，聯華食品表示，可持紙本發票、雲端發票或疑慮批號商品消費證明，自7月15日起至8月31日23時59分止，前往全台7-11門市辦理退款。
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