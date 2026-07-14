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颱風天穿旗袍撿垃圾 遭民眾狠批：愛作秀

胡晴柔回應旗袍造型：不只是形象、更是一份堅持

台北市內湖區近期發生嚴重積淹水，民眾開始關心水溝清淤問題。而巴威颱風上週襲台，各縣市全面戒備之際，台南市安平區國平里里長參選人胡晴柔親自清理水溝、撿拾垃圾並拍攝成影片放上社群。不過，影片讓人特別注意的地方是她穿著一身粉紫色旗袍，一下撿垃圾、一下彎身查看水溝，引來不少民眾質疑是在作秀。而面對輿論批評，胡晴柔回應，穿旗袍拍攝影片，是希望藉此吸引更多人關注里鄰公共事務。胡晴柔10日在社群平台上發影片表示，接獲里民反映，部分路段水溝出現堵塞，擔心豪雨來襲時排水不及，進而造成積淹水，因此她隨即前往現場查看，並通報相關主管機關，協調後續處理。從影片中可見，胡晴柔身穿旗袍站在草叢中、水溝旁，造型相當亮眼，她也動手清理堆積在水溝蓋周圍的淤泥與垃圾。胡晴柔此舉也引起輿論熱議，不少民眾留言批評：「國平里淹水最嚴重？我住那邊30年怎麼沒這印象」、「地上會撿到洗乾淨的牛奶瓶？」、「作秀都不會」、「拍到自己的時候後面都是乾的」、「提籃假燒金，假仙」、「作秀，颱風天穿這樣？」、「愛作秀」。面對批評，胡晴柔隔日也回應表示，「因為分享『水溝堵塞與淹水問題』的短影片，讓更多人認識我，也知道晴柔要參選國平里里長，真的很謝謝大家的關心與鼓勵。其實這個地點早在2個星期前就有里民向我們反映曾經淹水。我們到現場了解後，發現水溝確實有堵塞情形，也立即向相關單位反映，希望盡快改善」。針對網友懷疑清水溝卻穿旗袍？她表示，「很多朋友也問我，為什麼穿旗袍拍影片？沒錯，就是希望透過旗袍系列的影片，來引起大家對里鄰公共事務的重視與關注。我最主要的，還是希望用行動來解決問題。未來，我會持續走進國平里的每一個角落，傾聽大家的聲音，關心每一件與生活息息相關的大小事」。