我是廣告 請繼續往下閱讀

2026勞動部最新補助！勞工每月16300元 企業最高350萬元

「在職勞工」每月16300元補助！減班休息勞工再充電計畫

勞動力發展署表示，符合「減班休息勞工再充電計畫」資格的勞工，可利用休息時間參加各分署自辦開設或委外辦理的在職訓練課程，也能透過勞動力發展數位服務平台，不受時間與地點限制，參與線上學習課程。

職業訓練課程安排涵蓋UX／UI影像處理、3D建築繪圖與彩現製作、太陽能併網型交流配線等領域，涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等，勞工可依自身需求與喜好，選擇適合的課程。

▲「減班休息勞工再充電計畫」補助參訓勞工最高可領取「每月16300元」。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署官網）

▲勞動力發展署「減班休息勞工再充電計畫」，在職勞工、事業單位補助一圖看懂。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署官網）

「事業單位」最高350萬元補助！減班休息勞工再充電計畫