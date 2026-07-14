勞動部勞動力發展署表示，協助因美國關稅政策及國際情勢影響的企業與勞工，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，支持勞工別怕「無薪假」，參加在職訓練最高可領取「每月16300元」訓練津貼，鼓勵企業自行開辦訓練課程也可獲得最高350萬元補助。本文整理2026最新勞工補助，放寬申請資格限制、領取對象及領用方式一次整理。
勞動部勞動力發展署表示，持續推動的「減班休息勞工再充電計畫」再放寬通報機制！對民眾最有感的，莫過於過去多由企業向主管機關通報；但現在，勞工也可持同意減少正常工時協議書（勞雇雙方簽署）、或申請調解《勞資爭議處理法》相關文件，自己主動通報獲得補助。為的是真正鼓勵符合資格的勞工參加在職訓練，最高可領取「每月16300元」訓練津貼；企業自行辦訓也可獲得「最高350萬元」補助。
2026勞動部最新補助！勞工每月16300元 企業最高350萬元
「在職勞工」每月16300元補助！減班休息勞工再充電計畫
一、申請對象：
◾️在職勞工。
◾️協議通報實施減班休息之事業單位。
二、申請資格
1、因國際情勢影響，與公司協議實施「暫時減少正常工時」（減班休息）。
2、已完成通報程序。
3、參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程。
4、完成訓練課程後，才能依實際參訓時數申請津貼。
勞動力發展署表示，符合「減班休息勞工再充電計畫」資格的勞工，可利用休息時間參加各分署自辦開設或委外辦理的在職訓練課程，也能透過勞動力發展數位服務平台，不受時間與地點限制，參與線上學習課程。
職業訓練課程安排涵蓋UX／UI影像處理、3D建築繪圖與彩現製作、太陽能併網型交流配線等領域，涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等，勞工可依自身需求與喜好，選擇適合的課程。
三、補助額度：
參訓勞工（訓練津貼）：
依實際參訓時數，按本部公告每小時最低工資（115年為196元）發給。
舉例說明：雖然上課時數100小時，但協議減班休息（無薪假）為50小時，政府最高補助為196元 x 50（小時）＝ 9800元。
【全時勞工】
減班前勞保平均月投保薪資：31801元以上，減班前後之薪資差額內，每月最高發給16300元。
減班前勞保平均月投保薪資：29500～31800元，每月最高發給2940元。
【部分工時勞工】
減班前後之薪資差額內，每月最高發給16300元。
三、申請方式：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「在職勞工」參加訓練前：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（5個工作天）→自核定次日起，於分署指定地點，參加分署自辦及委辦之在職訓練課程，或其他經專案認定之課程→參訓後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、勞保投保明細。
4、申請時間：
隨課程時間辦理。
「事業單位」最高350萬元補助！減班休息勞工再充電計畫
一、適用對象：
辦訓事業單位。因應國際情勢而減班休息，並利用減班休息時段辦訓，且符合下列各款規定：
1. 投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險，並領有設立登記證明文件之事業機構或團體。
2. 與受僱勞工達成協議，同意減班休息，並依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項辦理通報。
3. 切結於訓練期間持續僱用參訓勞工，並維持整體勞工僱用規模達90%以上，且每月發給勞工工資不得低於最低工資。
二、補助額度：
事業單位（訓練費用）：核實補助，最高350萬元。
三、申請方式與時間：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「事業單位」實施減班休息後：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（14個工作天）→自核定次日起，依分署核定課程內容辦理訓練；勞工應至指定地點參訓→施訓前，需至本計畫專區登錄訓練資料→施訓結束後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、薪資單／薪資證明。
4、申請時間：
滿30天後的90日內提出申請。
勞動部勞動力發展署指出，於減班休息期間，轉化為人才培育契機，協助員工強化專業技能，可於產業景氣回穩後迅速投入生產，不僅降低企業重新招募及培訓成本，也可縮短市場調適時間。
如果勞工或企業想進一步瞭解「減班休息勞工再充電計畫」申請方式及相關資訊，可至該計畫專區查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，也可洽詢勞動力發展署所屬各分署，由專人提供服務。
◾️北基宜花金馬分署：02-8995-6399#1381、1382
◾️桃竹苗分署：03-485-5368#1901～1913
◾️中彰投分署：04-2359-2181#1506、1550
◾️雲嘉南分署：06-698-5945#1708、1724
◾️高屏澎東分署：07-821-0171#1315、1318
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2026勞動部最新補助！勞工每月16300元 企業最高350萬元
「在職勞工」每月16300元補助！減班休息勞工再充電計畫
一、申請對象：
◾️在職勞工。
◾️協議通報實施減班休息之事業單位。
二、申請資格
1、因國際情勢影響，與公司協議實施「暫時減少正常工時」（減班休息）。
2、已完成通報程序。
3、參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程。
4、完成訓練課程後，才能依實際參訓時數申請津貼。
勞動力發展署表示，符合「減班休息勞工再充電計畫」資格的勞工，可利用休息時間參加各分署自辦開設或委外辦理的在職訓練課程，也能透過勞動力發展數位服務平台，不受時間與地點限制，參與線上學習課程。
職業訓練課程安排涵蓋UX／UI影像處理、3D建築繪圖與彩現製作、太陽能併網型交流配線等領域，涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等，勞工可依自身需求與喜好，選擇適合的課程。
三、補助額度：
參訓勞工（訓練津貼）：
依實際參訓時數，按本部公告每小時最低工資（115年為196元）發給。
舉例說明：雖然上課時數100小時，但協議減班休息（無薪假）為50小時，政府最高補助為196元 x 50（小時）＝ 9800元。
【全時勞工】
減班前勞保平均月投保薪資：31801元以上，減班前後之薪資差額內，每月最高發給16300元。
減班前勞保平均月投保薪資：29500～31800元，每月最高發給2940元。
【部分工時勞工】
減班前後之薪資差額內，每月最高發給16300元。
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「在職勞工」參加訓練前：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（5個工作天）→自核定次日起，於分署指定地點，參加分署自辦及委辦之在職訓練課程，或其他經專案認定之課程→參訓後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、勞保投保明細。
4、申請時間：
隨課程時間辦理。
一、適用對象：
辦訓事業單位。因應國際情勢而減班休息，並利用減班休息時段辦訓，且符合下列各款規定：
1. 投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險，並領有設立登記證明文件之事業機構或團體。
2. 與受僱勞工達成協議，同意減班休息，並依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項辦理通報。
3. 切結於訓練期間持續僱用參訓勞工，並維持整體勞工僱用規模達90%以上，且每月發給勞工工資不得低於最低工資。
二、補助額度：
事業單位（訓練費用）：核實補助，最高350萬元。
三、申請方式與時間：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「事業單位」實施減班休息後：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（14個工作天）→自核定次日起，依分署核定課程內容辦理訓練；勞工應至指定地點參訓→施訓前，需至本計畫專區登錄訓練資料→施訓結束後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、薪資單／薪資證明。
4、申請時間：
滿30天後的90日內提出申請。
勞動部勞動力發展署指出，於減班休息期間，轉化為人才培育契機，協助員工強化專業技能，可於產業景氣回穩後迅速投入生產，不僅降低企業重新招募及培訓成本，也可縮短市場調適時間。
如果勞工或企業想進一步瞭解「減班休息勞工再充電計畫」申請方式及相關資訊，可至該計畫專區查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，也可洽詢勞動力發展署所屬各分署，由專人提供服務。
◾️北基宜花金馬分署：02-8995-6399#1381、1382
◾️桃竹苗分署：03-485-5368#1901～1913
◾️中彰投分署：04-2359-2181#1506、1550
◾️雲嘉南分署：06-698-5945#1708、1724
◾️高屏澎東分署：07-821-0171#1315、1318