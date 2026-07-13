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2026美加墨世界盃8強淘汰賽中，衛冕軍阿根廷歷經延長賽的艱苦激戰，最終以3：1擊退強敵瑞士，挺進四強。然而在這場張力極高的對決中，39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在場上罕見動怒，甚至在比賽中直接走向比他年輕1歲的主裁判平泰羅（Joao Pinheiro），並用手指著對方嚴厲斥責，要求主裁判展現尊重、「不准無禮」。這起罕見的衝突發生在上半場第43分鐘。當時瑞士隊獲得一次自由球機會，梅西在組織防守人牆時，似乎與葡萄牙籍主裁判平泰羅產生了口角。梅西顯然對這位38歲主審的言語態度與用字感到極度不滿。在死球進攻中斷的空檔，梅西罕見地展現強硬領袖姿態，他直接走向主裁判，並一邊伸出手指向對方，一邊用極其嚴肅且強烈的口吻抗議。根據捕捉到場上音訊的阿根廷媒體透露，梅西當時對著主審嚴厲斥責：「好好跟我說話！對我放尊重點，不准採取這種無禮的態度！我從來沒有對你展現過任何不敬。」本場比賽對阿根廷隊而言別具歷史意義。賽前，球隊接獲了曾參與1962年與1966年世界盃的阿根廷前國家隊傳奇隊長安東尼奧·拉汀（Antonio Rattin）不幸逝世的噩耗。為了致敬這位前輩，阿根廷全隊在此戰皆佩戴著黑色喪章上場。身為拉汀精神的傳承者，接下隊長袖標的梅西在場上展現了絕不退讓的鐵血風範。無論是面對激烈的身體對抗，還是面對手握絕對權威的主裁判，梅西都以不妥協的姿態捍衛著國家隊的尊嚴。儘管場上火藥味十足，阿根廷最終仍靠著強大的團隊實力挺過難關。雙方在常規時間內戰成1：1平手，隨後阿根廷在延長賽中發動猛攻，前鋒胡利安·阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）在延長賽下半場第7分鐘破門頂進關鍵制勝球，幫助阿根廷最終以3比1淘汰瑞士。隨著阿根廷與英格蘭（英格蘭憑藉貝林漢姆的梅開二度以2比1逆轉挪威）攜手晉級，本屆世界盃的四強球隊也寫下了自1993年FIFA世界排名機制建立以來、首次由「世界排名前4位頂級強隊」全數包攬的歷史紀錄。四強準決賽將於14日與15日火熱開打，阿根廷將與英格蘭正面交鋒，爭奪最終的決賽門票。