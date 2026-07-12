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世界盃超人氣球隊挪威今（12）日1：2不敵強權英格蘭，世界盃驚奇之旅止步在8強，比賽第44分鐘，挪威前鋒瑟洛特（Alexander Sørloth）操刀2打1快攻時，卻沒將球傳給陣中超級球星哈蘭德（Erling Haaland），自幹射門被擋下。有一名國外球迷就拍攝到哈蘭德當下失望反應，引發球迷關注，「他情緒控管很好了」、「當下真的會瞬間無力」、「位置也跑好了，大好機會」挪威本場先靠著謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）射門取得領先，第44分鐘挪威再度發動快攻，跑在最前方的瑟洛特接球後推進，哈蘭德從中路插上，只見英格蘭後防線只剩下後衛史東斯一人，瑟洛特若能冷靜處理，將球傳給哈蘭德，就有望單挑守門員，擴大領先分差。但瑟洛特最後選擇停球後自己射門，被史東斯干擾後，門將直接接下球。一旁的哈蘭德要球無果、甚至用手比著前方，最後面露無奈。有一位帳號名為macealmmelo的國外球迷，就在現場完全捕捉到不同視角，哈蘭德當下確實跑出空檔但未獲傳球，露出失望表情，一度瞪著瑟洛特，最後搖搖頭、嘴裡念念有詞撤回後場。賽後球迷珍貴視角也在網路上引發討論，關於哈蘭德的反應，球迷也有不同看法，「他情緒控管很好了」、「應該從這時就知道隊友多自私，所以之後都無力了」、「第一次看到Haaland這麼無奈」想不到英格蘭3分鐘後就破網追平，最後兩隊一路僵持到93分鐘，又由貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，以2：1淘汰挪威，收下4強門票，回過頭看，挪威錯失該次擴大領先分差的機會確實相當關鍵。