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2026年世界盃8強戰，挪威歷經延長賽以1：2遭英格蘭逆轉，無緣隊史首次闖進4強，28年來重返世界盃的驚奇之旅也畫下句點。陣中王牌哈蘭德（Erling Haaland）全場遭到嚴密看防，首次在本屆世界盃被提前換下，未能延續進球火力。不過，隊長厄德高（Martin Ødegaard）賽後仍公開力挺隊友，強調：「他應該為自己感到驕傲。」此外，挪威教頭索爾巴肯（Ståle Solbakken）賽後受訪時一度哽咽落淚說道：「我真的……還想在這個團隊的懷抱裡待得更久一點。」本場在邁阿密球場上演的世紀對決高潮迭起。上半場第36分鐘，挪威憑藉22歲新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）的精彩勁射先馳得點，瞬間點燃看台激情；雖然英格蘭在半場補時階段頑強扳平，但兩軍在下半場第55分鐘迎來了命運的轉折。當時挪威利用一次角球的機會，由後衛赫格姆（Torbjørn Heggem）在門前亂軍之中推射破網。正當全場挪威選手與看台慶祝自家球隊2：1領先時，主裁判卻在VAR的介入下親自觀看重播，認定哈蘭德（Erling Haaland）在禁區爭搶時有推倒英格蘭後衛的動作，判定進球無效。這記改判讓全場驚呼聲不斷，也徹底改寫了比賽走向，挪威最終在延長賽遭貝林漢姆（Jude Bellingham）絕殺。不同於外界為挪威叫屈的漫天烽火，主帥索爾巴肯賽後並未砲轟裁判，而是展現極高的風度表示：「這就是足球的一部分。這種事情隨時都可能發生，在過去的大賽中我們也屢見不鮮。我們誠心祝願英格蘭在接下來的賽事中一切順利。」而最讓球迷心疼的，莫過於當家球王哈蘭德。本屆大賽已瘋狂砍進7球的哈蘭德，此役在英格蘭防線的嚴密看管下，體能面臨巨大考驗。下半場開始，轉播鏡頭多次捕捉到他因體力耗盡、不斷用雙手扶著膝蓋大口喘氣的疲憊畫面。在延長賽上半場結束、挪威以1：2落後時，總教練做出了艱難決定，將哈蘭德換下場，這也是他在本屆世界盃首度在比賽中途被換下。雖然此役受限於體能與對手包夾未能破門，但他無疑是將挪威一路扛進八強的最大功臣。挪威隊長奧德高（Martin Ødegaard）賽後堅定地為好兄弟發聲：「哈蘭德在這次賽事中無數次拯救了我們，他是最棒的，他絕對應該為自己的表現感到自豪。」雖然這艘夢幻的維京戰船最終在8強停駛，但挪威隊在本屆賽事所帶來的震撼不言而喻。他們不僅在16強戰中爆冷擊碎五屆冠軍巴西隊，創下隊史首度殺入世界盃八強的恐怖紀錄，他們在贏球後與萬名球迷互動的「維京划船（Viking Row）」慶祝儀式，更成為風靡全球社群的現象級畫面。賽後接受媒體訪問時，索爾巴肯談到球隊出局，難掩失落情緒，甚至一度說不出話：「我真的希望，還能和這支球隊多待一段時間。」索爾巴肯接著感性表示，「這是一群非常棒的球員，我很享受和他們一起奮戰的每一天。」索爾巴肯最後說：「我相信，我們沒有辜負所有人的期待。這支球隊已經寫下歷史，我對他們的表現感到非常驕傲。」