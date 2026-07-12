挪威抓戰犯！世界盃8強戰對英格蘭，挪威前鋒瑟洛特（Alexander Sørloth）上半場第44分鐘與哈蘭德（Erling Haaland）形成2打1反擊，卻沒有把球傳給身旁的超級射手，反而選擇自行內切射門遭擋。3分鐘後貝林漢姆（Jude Bellingham）為英格蘭追平，也讓球迷氣炸怒批：「鄙視這種球員。」

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2打1錯失良機　瑟洛特沒傳哈蘭德挨批

2026世界盃8強戰挪威對英格蘭，挪威上半場靠安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）破門取得1：0領先，隨後一度有機會擴大比分。第44分鐘，挪威發動快速反擊，瑟洛特帶球推進，身旁跟進的是當家射手哈蘭德，英格蘭後防只剩斯通斯（John Stones）一人回追，形成極具威脅的2打1局面。

不過瑟洛特沒有在第一時間分球給哈蘭德，而是選擇繼續帶球內切後起腳射門，最後被英格蘭後衛擋出。這次機會若能處理得更冷靜，挪威很可能在半場前取得2：0領先，也會讓英格蘭陷入更大壓力。

3分鐘後風向逆轉　貝林漢姆扳平比分

足球場上最殘酷的劇本，很快就發生在挪威身上。瑟洛特錯失2打1後，英格蘭僅在3分鐘後就由貝林漢姆靠個人能力破門，將比分追成1：1。原本可能變成挪威擴大領先的上半場，瞬間成為英格蘭重新回到比賽的轉折點。

這次選擇也在社群平台引發熱議，不少球迷認為瑟洛特身旁就是哈蘭德，理應把球交給最有把握的終結者；也有球迷替他緩頰，指出英格蘭防守球員已經封住傳球路線，瑟洛特並非完全沒有理由選擇自己處理。不過無論站在哪一邊，結果就是挪威錯過殺死比賽的最好機會之一。

對挪威而言，這球不只是一次反擊失誤，更像是整場比賽的分水嶺。哈蘭德此役被英格蘭嚴防，原本就不容易獲得空檔，當他終於在反擊中跑出接應位置，卻沒有等到傳球，這也讓瑟洛特成為球迷檢討焦點。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...