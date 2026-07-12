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2026世界盃8強戰挪威對英格蘭，挪威上半場靠安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）破門取得1：0領先，隨後一度有機會擴大比分。第44分鐘，挪威發動快速反擊，瑟洛特帶球推進，身旁跟進的是當家射手哈蘭德，英格蘭後防只剩斯通斯（John Stones）一人回追，形成極具威脅的2打1局面。
不過瑟洛特沒有在第一時間分球給哈蘭德，而是選擇繼續帶球內切後起腳射門，最後被英格蘭後衛擋出。這次機會若能處理得更冷靜，挪威很可能在半場前取得2：0領先，也會讓英格蘭陷入更大壓力。
足球場上最殘酷的劇本，很快就發生在挪威身上。瑟洛特錯失2打1後，英格蘭僅在3分鐘後就由貝林漢姆靠個人能力破門，將比分追成1：1。原本可能變成挪威擴大領先的上半場，瞬間成為英格蘭重新回到比賽的轉折點。
這次選擇也在社群平台引發熱議，不少球迷認為瑟洛特身旁就是哈蘭德，理應把球交給最有把握的終結者；也有球迷替他緩頰，指出英格蘭防守球員已經封住傳球路線，瑟洛特並非完全沒有理由選擇自己處理。不過無論站在哪一邊，結果就是挪威錯過殺死比賽的最好機會之一。
對挪威而言，這球不只是一次反擊失誤，更像是整場比賽的分水嶺。哈蘭德此役被英格蘭嚴防，原本就不容易獲得空檔，當他終於在反擊中跑出接應位置，卻沒有等到傳球，這也讓瑟洛特成為球迷檢討焦點。
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