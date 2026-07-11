巴威颱風（BAVI）雨彈狂炸，為全台水庫帶來巨量進水！根據水利署今（11）日最新水情，石門水庫為預留防洪空間，一夜狂瀉高達1672萬噸，全台共8座水庫開啟放水！南部指標曾文水庫水情最新傳捷報，蓄水量一夜進帳200萬噸、強勢衝破3億噸大關！中部日月潭狂吞673萬噸水，寶二與鯉魚潭飆上100%，多座快滿。
🟡 石門狂瀉1672萬噸！全台８水庫放水中
受到巴威颱風雨彈直炸，北部石門水庫集水區今日單日降雨量衝上 79.7 毫米，昨日亦高達 59.1 毫米。為了因應持續湧入的巨量山區雨水並維持庫容安全，石門水庫昨日單日放流量高達 1,672.93 萬噸，今日依舊維持調節性放水中，目前蓄水量保持在 15,932.5 萬立方公尺（蓄水率 77.6%）。
除了石門水庫外，全台目前共有 8 座水庫與攔河堰 正全面進行調節性放水或自由溢流：
石門水庫（調節性放水）
寶山第二水庫（溢流）
大埔水庫（調節性放水）
鯉魚潭水庫（溢流）
集集攔河堰（調節性放水）
德元埤水庫（調節性放水）
阿公店水庫（空庫防淤期配合放流）
牡丹水庫（調節性放水）
🟡 曾文水庫衝破3億噸！日月潭狂吞673萬噸
中南部水庫在此波颱風風雨中同樣收穫極豐。觀察水利署最新對比數據，南部曾文水庫一夜之間進帳 200 萬噸 水量，總蓄水量順利突破 3 億 0,932 萬立方公尺 大關，蓄水率升至 68.7%，水情大有改觀。
中部日月潭水庫更是本次進水最大贏家，蓄水量從昨日的 11,606 萬噸狂暴衝上 12,279 萬噸，相當於短短一晚就猛吞了 673 萬噸水量，蓄水率高達 95.6%，隨時可能進入滿庫狀態。
🟡 寶二、鯉魚潭滿庫！全台多座水庫快爆滿
除了曾文與日月潭大補水外，全台已有多座水庫直接「滿格」或逼近極限：
100% 滿庫水庫：新竹寶山第二水庫（蓄水量 3,390 萬噸）、台中鯉魚潭水庫（蓄水量 11,557 萬噸）雙雙飆破 100%。
逼近滿庫（95% 以上）：
湖山水庫：99.5%（5,014 萬噸）
仁義潭水庫：98.0%（2,409 萬噸）
南化水庫：97.8%（8,000 萬噸）
永和山水庫：97.2%（2,909 萬噸）
新山水庫：96.8%（964 萬噸）
水利署特別嚴正提醒，由於颱風環流持續帶來強降雨，各水庫隨時可能加大洩洪量或發布放水警報，請位於放水水庫下游地區的民眾、河川沿岸居民，切勿進入河床從事觀浪、捕魚或各項活動，以免發生危險。
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受到巴威颱風雨彈直炸，北部石門水庫集水區今日單日降雨量衝上 79.7 毫米，昨日亦高達 59.1 毫米。為了因應持續湧入的巨量山區雨水並維持庫容安全，石門水庫昨日單日放流量高達 1,672.93 萬噸，今日依舊維持調節性放水中，目前蓄水量保持在 15,932.5 萬立方公尺（蓄水率 77.6%）。
除了石門水庫外，全台目前共有 8 座水庫與攔河堰 正全面進行調節性放水或自由溢流：
石門水庫（調節性放水）
寶山第二水庫（溢流）
大埔水庫（調節性放水）
鯉魚潭水庫（溢流）
集集攔河堰（調節性放水）
德元埤水庫（調節性放水）
阿公店水庫（空庫防淤期配合放流）
牡丹水庫（調節性放水）
中南部水庫在此波颱風風雨中同樣收穫極豐。觀察水利署最新對比數據，南部曾文水庫一夜之間進帳 200 萬噸 水量，總蓄水量順利突破 3 億 0,932 萬立方公尺 大關，蓄水率升至 68.7%，水情大有改觀。
中部日月潭水庫更是本次進水最大贏家，蓄水量從昨日的 11,606 萬噸狂暴衝上 12,279 萬噸，相當於短短一晚就猛吞了 673 萬噸水量，蓄水率高達 95.6%，隨時可能進入滿庫狀態。
除了曾文與日月潭大補水外，全台已有多座水庫直接「滿格」或逼近極限：
100% 滿庫水庫：新竹寶山第二水庫（蓄水量 3,390 萬噸）、台中鯉魚潭水庫（蓄水量 11,557 萬噸）雙雙飆破 100%。
逼近滿庫（95% 以上）：
湖山水庫：99.5%（5,014 萬噸）
仁義潭水庫：98.0%（2,409 萬噸）
南化水庫：97.8%（8,000 萬噸）
永和山水庫：97.2%（2,909 萬噸）
新山水庫：96.8%（964 萬噸）
水利署特別嚴正提醒，由於颱風環流持續帶來強降雨，各水庫隨時可能加大洩洪量或發布放水警報，請位於放水水庫下游地區的民眾、河川沿岸居民，切勿進入河床從事觀浪、捕魚或各項活動，以免發生危險。
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