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台中1800後才停班停課被罵爆！眾全傻眼：市長太難當

晚上風雨才來，所以叫你下班後趕快回家，晚班小夜班的就是18時下班啊？怎麼那麼多人放也要罵，不放也要罵，市長真的是有夠難爲情。」

▲根據氣象署風雨預估，9日20時至10日20時根本沒有達到停班停課標準，有不少網友不懂為何盧秀燕的決策錯在哪。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

風雨根本沒達標想要停班停課？台中人爆氣關鍵曝光

且許多上晚班、小夜班的人才剛出門沒有多久，一下子又要下班回家，沒有設想周全，應該以中午12時、13時為放假標準時間

▲台中人認為18時停班停課卡在早上上班人的下班時間，風雨又正好要開始，小夜班、晚班民眾則是出門後又要回家，認為時間序上想不夠清楚。（圖／NOWNEWS攝影中心）

根據氣象署定量降水預報圖，今天上午8時到下午8時，12小時累積雨量大多不到15毫米

巴威颱風轉為中颱持續近逼台灣，今（10）日晚間起各地風雨會越來越大，其中包括首當其中的北部地區，有10縣市都宣布今天停班停課，其中台中市、南投縣則是宣布18時之後才停，讓台中市長盧秀燕的臉書一夜被灌爆，留言數高達6500則，有民眾也截圖發上社群平台討論表示：「台中人是多想停班停課....風雨根本就完全還沒達標，晚上風雨來停班停課超正常好嗎？盧秀燕真的很衰。」對此，就有不少台中人表示，要就中午開始停，停18時時間真的太尷尬。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「盧秀燕的臉書完全預期可以想像被市民罵到爆開，但是不覺得這個判斷有什麼問題？貼文曝光後，不少台中在地人則表示：、「我是覺得不是沒有風雨的問題，是至少讓大家能平安到家，晚班小夜班1800也是很尷尬的時間啊？」然而許多人認為，如果晚上風雨才要來的話，1800的時間是正值風雨要來的時刻，，既可以讓上早班的人可以順利安全無風雨回家，也可以讓晚班、小夜班的民眾不用出門後又馬上回家。對於停班停課的決策原因，台中市政府也解釋，，而今天下午8時到周六上午8時，12小時累積雨量可達150毫米到200毫米以上，這表示台中會在明天下午8時過後，才會出現局部大雨或豪雨。而周六上午8時到下午8時，山區12小時累積雨量可能突破300毫米，來到豪雨或豪大雨等級，因此提前宣布周六全天停班停課。