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強颱巴威來襲，但氣象署晚間7時公布的最新預測資料顯示，全台僅桃園市山區的24小時內雨量達到停班、停課的標準；風力預測明天中午12時前，沒有縣市達到停班停課標準。但台北市晚間8時仍宣布10日停班停課。市長蔣萬安稍早發臉書稱，這次巴威是25年來暴風圈最大一次，基於天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款規定宣布臺北明日停班停課。《天然災害停止上班及上課作業辦法》第四條第三款規定：「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時」。蔣萬安稍早發臉書稱，北市整體人口密度高、與周邊縣市通勤流動人口數也是最多，加上前陣子強降雨讓土壤含水量飽和、提升了山坡地致災風險。蔣萬安也向市民呼籲，因應目前氣候變遷的挑戰，要妥善運用明天的防颱整備日，儘早完成各項防災準備、注意水情與相關災防資訊。蔣萬安說，今晚他在臺北市災害應變中心（EOC），主持 防颱整備會議，確保各項防颱準備工作確實，提前完成人力、機具等應變能量部署，臺北隊嚴陣以待，守護市民安全。台北市6月25日受颱風外圍環流影響，臺北市發生短延時強降雨。最大時雨量落在內湖區大溝溪站高達 100.5 毫米、北投區水磨坑溪站也達到 79 毫米，雙雙超過臺北市雨水下水道每小時 78.8 毫米的設計保護標準，導致市區短暫積水。