中央氣象署表示，強烈颱風巴威預估週五、週六風雨最劇烈，將於颱風侵襲陸地前 18 小時發布陸上警報！大家最關心的颱風停班停課標準今年有重大變革，基隆率先下修雨量門檻並採分區機制。針對北北基桃是否同步？北北基三首長出面說明停班課標準與原則，北市今晚 8 點宣布且原則「放整天」。本文完整整理新制差異、風浪數據、「颱風假vs.豪雨假」區別與薪水全攻略！
🟡 1縣市條件下修！基隆雨量門檻降為200mm
今年颱風假標準不再一成不變！基隆市政府考量轄區涵蓋山區與海岸地形，較易發生局部豪雨與土石流風險，因此自今年 3 月起正式實施新規範，將「未來 24 小時預測雨量」門檻，從原本不分區 350 毫米下修至 200 毫米，並採取「分區判定、分層啟動」的彈性機制，第一時間保障市民通勤與通學安全。
🟡 北北基三市長說明停班課標準與原則
依氣象署規定，海上警報於暴風圈距台 100 公里海域前 24 小時發布；陸上警報則於侵襲陸地前 18 小時發布（每 3 小時更新資料、每 1 小時提供定位），為民眾預留 18 小時防颱整備。面對強颱逼近，北北基首長也出面釐清決策原則：
台北市長蔣萬安：表示將依默契於今晚 8 點前與各縣市討論後宣布。蔣萬安強調，考量家長照顧與通勤族負擔，北市府過去慣例「一般還是會以放整天為原則」，除非有極特殊氣候變化。
新北市長侯友宜：指出巴威威力強，市區預估陣風達 8 至 10 級、沿海更高達 11 至 13 級，浪高恐達 4 至 6 米，明日災害應變中心將升級為 1 級開設，四市隨時保持密切聯繫。
基隆市長謝國樑：說明已向台北市溝通並獲理解，北北基桃屬同一生活圈，四縣市依然會透過合作平台共同作業與討論，絕不單獨脫鉤。
🟡 豪雨假vs.颱風假差在哪？雨量定義一次看
《104職場力》表示，許多民眾常將「豪雨特報」與「停班停課」劃上等號，事實上依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，兩者在法規與細節認定上有三大差異：
1.評估因素不同：颱風假綜合考量強風（平均風 7 級或陣風 10 級）、降雨及交通水電中斷；豪雨假則單純以雨量及水災防護為主。
2.雨量門檻與名詞定義：
豪雨：24小時累積達 200 毫米（或 3小時達 100 毫米）。
大豪雨：24小時累積達 350 毫米（或 3小時達 200 毫米）。
超大豪雨：24小時累積達 500 毫米。
3.各縣市放假標準差異：
不分山區平地 350 毫米（大豪雨）：雙北、台南、高雄平地、屏東、宜蘭、花蓮等。
山區 200 毫米 / 平地 350 毫米：桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投等。
不分山區平地 200 毫米（豪雨）：連江縣，以及實施自訂新制的基隆市。
須具備「致災之虞」：單純降雨達標不代表一定放假，須經首長評估「已致災或有致災之虞」影響安全才會宣布。
🟡 颱風停班停課上班有薪水嗎？出勤與加班費解析
颱風假非勞基法正規假別，而是安全防護措施，相關出勤與薪資規範如下：
正常上班日出勤：勞工配合到班，雇主照常給薪，勞動部建議「宜」加給工資或提供交通津貼，但法規無強制。
休息日出勤：若颱風假適逢勞工「休息日」，雇主要求出勤須依法發給休息日加班費。
不出勤扣薪嗎：因安全考量未到班，雇主可不發當日工資，但不可視為曠工、遲到，也不能強迫扣抵事假或特休。
居家上班者：因無通勤危險，居家工作者原則上須照常上班，不可單方面要求放假，但勞資雙方可彈性協商。
🟡 颱風停班停課常見問題 Q&A
Q1：第一時間去哪裡查詢停班停課與颱風風雨預測？
民眾可至「行政院人事行政總處」網站查詢最新停班課公告，或撥打付費服務專線 0203-001-66；各地區最新的「風雨預測」詳細數據，則可至「中央氣象署」網站查詢。
Q2：居住地停班、但公司所在地正常上班，我可以放假嗎？
可以！ 依規定只要「居住地」、「工作地」或「上下班必經區域」任一轄區宣布停止上班，勞工即可基於安全不出勤，雇主不得因此懲處。
Q3：若未達放假標準，大雨通勤有哪些安全注意事項？
步行時應繞道避開積水區，以免踩到破碎玻璃、掉落電線或感染病菌；行車前請檢查雨刷與車況，大雨視線不佳應減速慢行、開啟大燈或危險警告燈，保持安全車距並特別留意積水深度，避免熄火泡水。
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今年颱風假標準不再一成不變！基隆市政府考量轄區涵蓋山區與海岸地形，較易發生局部豪雨與土石流風險，因此自今年 3 月起正式實施新規範，將「未來 24 小時預測雨量」門檻，從原本不分區 350 毫米下修至 200 毫米，並採取「分區判定、分層啟動」的彈性機制，第一時間保障市民通勤與通學安全。
依氣象署規定，海上警報於暴風圈距台 100 公里海域前 24 小時發布；陸上警報則於侵襲陸地前 18 小時發布（每 3 小時更新資料、每 1 小時提供定位），為民眾預留 18 小時防颱整備。面對強颱逼近，北北基首長也出面釐清決策原則：
台北市長蔣萬安：表示將依默契於今晚 8 點前與各縣市討論後宣布。蔣萬安強調，考量家長照顧與通勤族負擔，北市府過去慣例「一般還是會以放整天為原則」，除非有極特殊氣候變化。
基隆市長謝國樑：說明已向台北市溝通並獲理解，北北基桃屬同一生活圈，四縣市依然會透過合作平台共同作業與討論，絕不單獨脫鉤。
🟡 豪雨假vs.颱風假差在哪？雨量定義一次看
《104職場力》表示，許多民眾常將「豪雨特報」與「停班停課」劃上等號，事實上依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，兩者在法規與細節認定上有三大差異：
1.評估因素不同：颱風假綜合考量強風（平均風 7 級或陣風 10 級）、降雨及交通水電中斷；豪雨假則單純以雨量及水災防護為主。
2.雨量門檻與名詞定義：
豪雨：24小時累積達 200 毫米（或 3小時達 100 毫米）。
大豪雨：24小時累積達 350 毫米（或 3小時達 200 毫米）。
超大豪雨：24小時累積達 500 毫米。
3.各縣市放假標準差異：
不分山區平地 350 毫米（大豪雨）：雙北、台南、高雄平地、屏東、宜蘭、花蓮等。
山區 200 毫米 / 平地 350 毫米：桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投等。
不分山區平地 200 毫米（豪雨）：連江縣，以及實施自訂新制的基隆市。
須具備「致災之虞」：單純降雨達標不代表一定放假，須經首長評估「已致災或有致災之虞」影響安全才會宣布。
颱風假非勞基法正規假別，而是安全防護措施，相關出勤與薪資規範如下：
正常上班日出勤：勞工配合到班，雇主照常給薪，勞動部建議「宜」加給工資或提供交通津貼，但法規無強制。
休息日出勤：若颱風假適逢勞工「休息日」，雇主要求出勤須依法發給休息日加班費。
不出勤扣薪嗎：因安全考量未到班，雇主可不發當日工資，但不可視為曠工、遲到，也不能強迫扣抵事假或特休。
居家上班者：因無通勤危險，居家工作者原則上須照常上班，不可單方面要求放假，但勞資雙方可彈性協商。
Q1：第一時間去哪裡查詢停班停課與颱風風雨預測？
民眾可至「行政院人事行政總處」網站查詢最新停班課公告，或撥打付費服務專線 0203-001-66；各地區最新的「風雨預測」詳細數據，則可至「中央氣象署」網站查詢。
Q2：居住地停班、但公司所在地正常上班，我可以放假嗎？
可以！ 依規定只要「居住地」、「工作地」或「上下班必經區域」任一轄區宣布停止上班，勞工即可基於安全不出勤，雇主不得因此懲處。
Q3：若未達放假標準，大雨通勤有哪些安全注意事項？
步行時應繞道避開積水區，以免踩到破碎玻璃、掉落電線或感染病菌；行車前請檢查雨刷與車況，大雨視線不佳應減速慢行、開啟大燈或危險警告燈，保持安全車距並特別留意積水深度，避免熄火泡水。