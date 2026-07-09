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今天天氣：白天高溫36度 入夜颱風外圍掃雨

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：巴威颱風發狂 全台越晚雨越大

▲巴威颱風路徑將逐漸北轉，目前無法排除颱風中心從東北角直接登陸的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：巴威颱風周六最可怕 周日趨緩但全台仍有雨

中央氣象署表示，今（9）日各地高溫上看36度，晚上受巴威颱風（國際命名：Bavi）外圍環流影響，桃園以北及宜蘭降雨增多；明（10）日全台風雨逐漸加劇，周六（7月11日）為影響最劇烈時段，周日（7月12日）颱風遠離後風雨趨緩，但全台仍有局部短暫陣雨。7月9日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴、高溫炎熱，環境轉為東北風，迎風面基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨，隨巴威颱風接近，晚起桃園以北及宜蘭地區降雨機率提高，開始有零星陣雨出現，外出請記得攜帶雨具備用。氣溫方面，颱風外圍沉降影響，各地高溫普遍來到33至35度，尤其大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部環境部提及，環境風場為西南風轉東北風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。7月10日明天的天氣，氣象署說明，巴威颱風影響，白天迎風面北部、宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，雨勢越晚越明顯，其他地區降雨機率也增加。周五晚上各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭及中南部山區雨勢明顯，有陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨，其中臺中以北山區易有長延時強降雨出現，局部來到豪雨等級以上。氣象署提醒，周六白天，中部以北、宜蘭、南部山區將面臨豪大雨，北部山區須嚴防長延時強降雨。此外，台北市平地預估會出現10到13級陣風，北部與東半部沿海也可能掀起6尺以上巨浪，民眾應盡量避免前往海邊活動。氣象署提及，周日巴威颱風遠離並登陸中國後，台灣整體風雨才會明顯趨緩，不過周日水氣依然偏多，西半部、東南部地區仍會有短暫陣雨發生的機率，出門還是要攜帶雨具並注意自身交通安全。