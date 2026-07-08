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砸重金追求長生不老，卻換來一場醫療震撼彈！曾拍攝Netflix紀錄片、以「換血逆齡」聞名全球的48歲美國創投家兼科技富豪布萊恩·強生（Bryan Johnson），近日在社群平台X自爆確診目前無藥可醫的自身免疫性疾病——自體免疫性胃炎（AIG）。這項罕見病症發病率僅2%至5%，患者免疫系統會誤將健康胃黏膜細胞當成攻擊目標，換句話說，強生的胃部正殘酷地「吃掉自己」，消息一出令外界相當震驚。強生堪稱長壽偏執的代表人物，他自2021年啟動名為「藍圖計劃」（Blueprint）的抗衰老治療，先後聘請超過30名醫生與專家團隊監督整套治療方案，每年花費高達200萬美元（約新台幣6,300萬元）。他長年堅持嚴格純素飲食、每天吞下數十種營養補充劑、每週進行三次高強度運動，並頻繁進行醫療檢查，可說是全方位「投資」自己的身體。強生曾自豪表示，這套複雜療程幫他清除了睾丸中的微塑膠，甚至成功戰勝脫髮等中年危機。為了延緩老化、爭取更多時間陪伴兒子，強生曾連續數月接受血漿置換治療。2023年4月，他更嘗試了震驚全球的家族「三代換血」實驗——將17歲兒子的血液注入自己體內，再把自己的血液輸給70歲的父親，堪稱生物駭客界的驚世之舉。不過這項療法在三個月後，因未見任何顯著成效而宣告終止。報導指出，自體免疫性胃炎會導致胃部持續發炎，患者可能因缺乏維他命B12而出現貧血，長期下來更會提高罹患胃癌的風險。令人意外的是，強生整整被這個疾病隱瞞了至少10年之久，渾然不知自己早已中招。他事後回顧才發現，AIG其實早有跡可尋，關鍵線索就在於體內負責儲存鐵質的「鐵蛋白」（ferritin）數值長期偏低，卻始終沒有引發貧血症狀。由於AIG患者通常沒有明顯病徵，腹痛、缺鐵、食慾不振或不明原因體重下降，往往被誤判歸咎於其他疾病。現代醫療常忽略「缺鐵卻無貧血」這項關鍵指標，一旦患者未出現貧血反應，鐵儲存不足經常被視為正常現象，鮮少有人會進一步深入追查病因，反而成為醫療系統中的一大盲點。強生坦承，自己的生活方式並非一直健康，小時候經常吃速食與含糖飲料，成年後也長年飽受壓力、體重增加與慢性憂鬱症所苦。他認為，正是這些長期累積的壓力與不良生活習慣，導致身體某個時間點開始出現自體免疫反應，先是侵襲甲狀腺，接著進一步蔓延至胃黏膜。事實上，他早在21歲時就已確診甲狀腺功能低下症（AITD），而「鐵與甲狀腺」之間相互牽動——缺鐵會損害甲狀腺激素轉化功能，甲狀腺功能低下又會反過來影響身體對鐵質的利用效率，讓看似獨立的幾項病徵，實際上環環相扣、互為因果。強生的醫療團隊最終透過血液檢測，發現他體內抗壁細胞抗體數值明顯升高，並透過胃部切片檢查證實胃黏膜早已出現脆弱跡象，這才正式揭開AIG病因的謎底。雖然這項疾病目前無法根治，但強生表示自己正接受靜脈注射鐵劑治療，可一次性補足完整劑量的鐵質。這名自封「生物學駭客」的富豪仍秉持一貫堅持不懈的作風，強調將繼續「嘗試解決這種疾病」，未來計劃定期監測鐵蛋白、維他命B12及胃泌素等關鍵指標，並安排重複活檢追蹤病情，藉此制定實驗性的干預治療方案，展現絕不向命運低頭的決心。