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在美加墨世界盃16強淘汰賽中，阿根廷上演了驚天動地的「讓二追三」大逆轉，最終以3：2擊敗大黑馬埃及，順利挺進8強。然而，在阿根廷踢進絕殺球的前一刻，埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區內疑似遭到絆倒，主裁判卻未吹判犯規，也沒有介入觀看VAR，引發埃及教練團的強烈抗議。對此，裁判分析專家給出了明確的解答。比賽進入傷停補時階段，雙方戰成2：2平手。就在阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）打進絕殺球之前，埃及前鋒薩拉赫在阿根廷禁區內與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）發生肢體接觸後倒地。主裁判並未響哨，比賽繼續進行，隨後阿根廷便發動反擊並完成絕殺破門。針對這次極具爭議的判決，知名裁判判罰分析帳號「Archivo VAR」進行了詳細的覆盤，並表示主裁判的判決是正確的，這並不是一個十二碼罰球。「Archivo VAR」分析指出，這起事件的關鍵在於球權與接觸的先後順序，首先阿爾瓦雷斯率先攔截到了皮球，薩拉赫在發生肢體接觸前，就已經先失去了球權。在失去球權後雙方才發生的身體接觸，在規則上並不構成可判罰的犯規行為。基於上述原因，在阿根廷打進第3粒進球的進攻發起前，場上並不存在任何需要交由 VAR（影像輔助裁判）介入並重新審查的犯規動作。儘管規則層面解釋得通，但這戲劇性的轉折仍讓埃及陣營難以接受。比賽進行到第97分鐘、接近結束的最後時刻，埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）對裁判的吹判標準極度不滿，教練團多次在場邊發起抗議，哈桑甚至向場內做出「中止比賽」的手勢。最終，主裁判對其出示黃牌警告，才控制住場邊失控的局面。值得一提的是，根據數據統計，埃及是繼塞內加爾之後，本屆世界盃淘汰賽中第二支在領先兩球的情況下，最終慘遭「讓二追三」逆轉淘汰的非洲球隊。除了爭議判決，阿根廷能起死回生的最大功臣依舊是隊長梅西（Lionel Messi）。他在下半場挺身而出，不僅送出助攻，更親自破門建功，成為球隊晉級的絕對核心。一項驚人的數據顯示，在世界盃淘汰賽的歷史長河中，此前僅有兩位球員能在球隊落後兩球的絕境下，於短短五分鐘內連續參與兩次進球並扭轉戰局；而梅西憑藉本場比賽的神級發揮，正式成為歷史上第三位達成此項壯舉的球員，成功帶領阿根廷邁向8強之路。