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巴威各國最新路徑有共識！8縣市侵襲率破80%「停班停課機率高」

目前各國氣象單位的最新預測，大致上都跟氣象署一樣有共識颱風將會從台灣東北角海岸掠過，登陸的機率較低。

包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上

中部以北的縣市周五、周六停班停課機率非常大。

▲根據氣象署最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

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