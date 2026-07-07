今年第9號颱風巴威目前強度已經到達巔峰，根據中央氣象署最新預報，巴威預計在周四（9日）開始北轉，接著往西北方向往台灣東北角海域靠近，目前包括基隆、宜蘭暴風侵襲率都已經突破90%，台北市等其他6縣市也已經突破80%，各國最新路徑預測目前基本上都跟氣象署相差不遠，不過AI模式跟傳統模式卻出現很大的分歧，但不管如何巴威颱風基本對台灣周末天氣都會造成影響，民眾防颱作業應及早準備。
巴威各國最新路徑有共識！8縣市侵襲率破80%「停班停課機率高」
根據中央氣象署最新路徑預報，巴威颱風將在周四開始北轉之後，將一直往西北方向靠近，10日、11日（周五、周六）最靠近台灣，走向有北修的趨勢。目前各國氣象單位的最新預測，大致上都跟氣象署一樣有共識颱風將會從台灣東北角海岸掠過，登陸的機率較低。
然而根據氣象署的最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上，中部地區普遍落在65%至79%之間，南部縣市則是38%至57%之間，如果巴威颱風按此路徑走，中部以北的縣市周五、周六停班停課機率非常大。
巴威颱風影響台灣多大？AI模式、傳統模式路徑分歧「北轉時間最關鍵」
不過，氣象粉專「台灣颱風論壇」則表示，AI模式跟傳統模式的預測路徑，GOOGLE FNV3（AI）模式普遍認為偏北、較早北轉；歐洲（EC）傳統物理模式則是相對偏西、較晚北轉，而各國的官方預報就落在這兩者之間，巴威颱風預計在周四逐漸接近日本沖繩南方海域，屆時將進入關鍵北轉期，究竟是哪個模式最接近實況，這一兩天就有答案。
氣象粉絲團「觀氣象愛天氣」也提到，今天巴威的預報調整幅度不大，預估周三8日將逐漸北轉，北轉弧度依舊是關鍵，也是目前絕大部分AI與傳統物理模式的爭執點，取決於副高北抬（包含高層暖脊互動）與颱風內力造成的環境駛流改變程度，目前還在尋找共識中，各國路徑預測多為兩者之間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象署最新路徑預報，巴威颱風將在周四開始北轉之後，將一直往西北方向靠近，10日、11日（周五、周六）最靠近台灣，走向有北修的趨勢。目前各國氣象單位的最新預測，大致上都跟氣象署一樣有共識颱風將會從台灣東北角海岸掠過，登陸的機率較低。
然而根據氣象署的最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上，中部地區普遍落在65%至79%之間，南部縣市則是38%至57%之間，如果巴威颱風按此路徑走，中部以北的縣市周五、周六停班停課機率非常大。
不過，氣象粉專「台灣颱風論壇」則表示，AI模式跟傳統模式的預測路徑，GOOGLE FNV3（AI）模式普遍認為偏北、較早北轉；歐洲（EC）傳統物理模式則是相對偏西、較晚北轉，而各國的官方預報就落在這兩者之間，巴威颱風預計在周四逐漸接近日本沖繩南方海域，屆時將進入關鍵北轉期，究竟是哪個模式最接近實況，這一兩天就有答案。
氣象粉絲團「觀氣象愛天氣」也提到，今天巴威的預報調整幅度不大，預估周三8日將逐漸北轉，北轉弧度依舊是關鍵，也是目前絕大部分AI與傳統物理模式的爭執點，取決於副高北抬（包含高層暖脊互動）與颱風內力造成的環境駛流改變程度，目前還在尋找共識中，各國路徑預測多為兩者之間。
更多「巴威颱風」相關新聞。