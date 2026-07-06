強颱巴威颱風目前最新動態，預估10日（五）、11日（六）最接近台灣，雖路徑還有不確定性，但基本上對台灣影響已經是躲不掉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就表示，巴威颱風現在衝進高海水熱焓量海域「補血區」，未來48小時還有增強空間，預估龐大的暴風圈會在周五晚逐漸接觸台灣，影響最劇烈時刻落在周五夜晚至周六最為明顯。
巴威颱風殺進超級補血區！48小時內強度還會增強
「台灣颱風論壇」表示，海水熱焓量是影響颱風發展的重要指標之一，代表海洋暖水層的厚度及所儲存的熱能，數值越高，表示暖水層越厚，即使颱風攪動海水，也較不容易將深層冷水翻上來，因此能持續獲得充足能量，更有利於颱風維持甚至持續增強。
「台灣颱風論壇」說，巴威未來幾天大多在高海水熱焓量海域，尤其未來48小時將通過海水熱焓量最高的區域，可持續獲得充沛能量，加上其他有利條件助攻，將迎來第二次巔峰。預估接近日本沖繩南方海域後，隨著海水熱焓量降低，加上垂直風切增強、乾空氣侵入等因素，整體環境將逐漸轉差，強度才會開始緩慢減弱。
超肥巨獸襲台灣躲不掉！風雨影響最劇烈2天出爐
「台灣颱風論壇」提到，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段，不過颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍須視後續路徑變化而定。
「台灣颱風論壇」也說，至於周四（9日）雖然巴威颱風體型龐大，但距離台灣還是有700公里遠，如果移動速度沒有明顯加快，各地大致還是會維持晴朗穩定，真正的天氣變化預估會是周五逐漸開始，請民眾隨時注意最新颱風預報狀況。
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「台灣颱風論壇」表示，海水熱焓量是影響颱風發展的重要指標之一，代表海洋暖水層的厚度及所儲存的熱能，數值越高，表示暖水層越厚，即使颱風攪動海水，也較不容易將深層冷水翻上來，因此能持續獲得充足能量，更有利於颱風維持甚至持續增強。
「台灣颱風論壇」說，巴威未來幾天大多在高海水熱焓量海域，尤其未來48小時將通過海水熱焓量最高的區域，可持續獲得充沛能量，加上其他有利條件助攻，將迎來第二次巔峰。預估接近日本沖繩南方海域後，隨著海水熱焓量降低，加上垂直風切增強、乾空氣侵入等因素，整體環境將逐漸轉差，強度才會開始緩慢減弱。
「台灣颱風論壇」提到，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段，不過颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍須視後續路徑變化而定。
「台灣颱風論壇」也說，至於周四（9日）雖然巴威颱風體型龐大，但距離台灣還是有700公里遠，如果移動速度沒有明顯加快，各地大致還是會維持晴朗穩定，真正的天氣變化預估會是周五逐漸開始，請民眾隨時注意最新颱風預報狀況。