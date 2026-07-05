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2026年世界盃16強淘汰賽，法國隊以1：0擊敗巴拉圭晉級8強，不過比賽結束後的場外衝突卻成為外界熱議焦點。巴拉圭門將希爾（Orlando Gil）在終場哨響後疑似情緒失控，用手中球丟向法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé），畫面隨即在網路上瘋傳。賽後希爾解釋：「我只是想祝賀他們，主動走過去伸手，但他沒有理我。」他也承認自己在那一刻有點失控。不料大批球迷仍不買單，認為「巴拉圭整場都在踢人還想要別人的尊重？」這起「砸球事件」發生在終場哨響當下。整場比賽抵擋住法國隊狂轟濫炸、並在尾聲兩度神勇撲出姆巴佩必進球的希爾，按照賽後慣例主動走向進球功臣姆巴佩，並伸出手想要致意祝賀。不料，姆巴佩竟然連看都沒看他一眼，直接冷漠地擦身而過。希爾頓時理智線斷裂，抓起手中的球就直接朝著姆巴佩背後扔了過去，皮球也結結實實地打在了姆巴佩的背上，而姆巴佩則未做出任何回應。希爾在賽後混合採訪區坦言，自己當時確實有些情緒失控：「我伸出手想向他表示祝賀，承認法國隊踢得很好、是奪冠熱門，但他完全不理我。當時我有點衝動，但除了扔球這個動作，我也沒做什麼。之後我冷靜下來，就沒有再向他祝賀了。」這場比賽本身就充滿火藥味，巴拉圭以高強度防守與身體對抗限制法國進攻，場上多次出現激烈碰撞與犯規，裁判尺度也引發討論，多家媒體一致將砲口對準巴拉圭。德國《世界報》記者韋克納（Von Lutz Wöckener）毫不留情寫了一篇名為《再見，巴拉圭！這些可悲的酒吧鬥毆者終於要回家了》的專欄、知名媒體《The Athletic》也評論道：「巴拉圭隊在一場醜陋的比賽中犯規13次，但令人驚訝的是，他們竟然沒有吃到一張黃牌。」就連希爾本人也說：「我們能怎麼辦呢？巴拉圭就是這樣，是一支強硬、注重身體對抗的球隊。從第一分鐘開始，我們就要在場上展現存在感，讓對方感受到強硬，球可以過，人不能過。如果對手不習慣這種對抗，那也沒什麼辦法。」也因此許多球迷完全無法接受希爾的解釋，紛紛在各篇貼文下方留言：「超活該」、「他把他們揍得落花流水，他們居然還抱怨他慶祝？」、「他們整場比賽都在騷擾他，還想要他怎麼做？」、「之前在禁區裡侮辱他，現在又想裝好人，伸出手來表示友好。」、「他們把他踢死，還辱罵他……你覺得他會什麼都不做嗎？」