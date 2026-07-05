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法國在2026世界盃16強賽以1：0擊敗巴拉圭，連續4屆挺進8強。不過，這場比賽並非一場華麗的進攻大戰，而是充滿激烈身體對抗與火爆場面的硬仗。攻進致勝12碼的法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）賽後坦言，面對巴拉圭的比賽方式，法國放下華麗球風，「必要時，我們也會踢這種足球。」法國總教練德尚（Didier Deschamps）則說，巴拉圭全場幾乎把所有防守重心都放在姆巴佩身上，「他差點被對手撕成碎片。」巴拉圭此役為了遏止法國豪華鋒線的恐怖火力，全場擺出極具侵略性的鐵桶陣，多次大動作鏟球以及激烈推擠動作，讓姆巴佩踢得異常艱難。法國主帥德尚賽後直言，和這些南美球隊交手總是很棘手，對方為了贏球幾乎不擇手段，甚至嚴重影響了比賽的觀賞性。「這場比賽真的非常不容易，他們使出了渾身解數，什麼戰術都用上了。」德尚在新聞發布會上心有餘悸地說：「到了比賽最後時刻，我甚至不得不派出我們隊上最魁梧的兩個小夥子，在場上死死圍住姆巴佩，因為巴拉圭那群人看起來簡直要把他撕成碎片。」面對巴拉圭整場的粗暴對待，姆巴佩在接受法國《M6》電視台訪問時，展現出隊長的霸氣。他強調，這場勝利證明了法國隊不僅僅是一支只會踢華麗進攻、小組配合的球隊，更是一支能打肉搏戰的鋼鐵軍團。「他們以為我們會穿著燕尾服來踢球，以為我們只會來表演漂亮的配合和撞牆二過一。」姆巴佩冷笑著回應：「抱歉用了這個表達，但如果需要『把手弄髒』，我們就會把手弄髒，我們對此毫無問題。我們也懂得踢那種『骯髒』的足球。我們今天做到了，而且贏了。即使在那個骯髒的層面，我們也比他們更強。」姆巴佩強調，足球世界裡沒有所謂高尚或低劣的踢法，唯一的真理就是贏球。「他們試圖用這種粗暴的方式對付我們，但我們用同樣的方式擊敗了他們。」對於隊長的發言，隊友謝爾基（Rayane Cherki）也加碼力挺：「我不會說只是『把手弄髒』，我們是整個人都扎進去泥潭裡。想贏得世界盃，本來就沒有任何討價還價的餘地。」度過巴拉圭的硬仗後，法國隊順利挺進8強，下一戰將對上北非雄獅摩洛哥。有趣的是，摩洛哥陣中的明星後衛哈基米（Achraf Hakimi）正是姆巴佩在俱樂部情同手足的超級死黨。談到即將到來的「兄弟對決」，姆巴佩笑著說：「我們進入了新的階段，現在需要好好恢復體力。哈基米？我想他剛剛已經給我發過賽前訊息了。我們知道摩洛哥是一支非常優秀的球隊，我們很高興能和他們比賽，我們會全力以赴，繼續我們的衛冕征程。」