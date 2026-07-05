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▲潘慧如挽回被拒絕，直呼沒見過這麼殘忍的男人。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

張孝全近來在《欠妳的那場婚禮》中演活了廢中年周可傑，將人生中的迷惘、癡情詮釋得淋漓盡致，不過有劇迷挖出張孝全過往情史才發現，原來他也曾捲入劈腿疑雲，當時他和潘慧如交往，卻劈腿徐懷鈺，潘慧如還在節目上說，自己曾卑微求和，但仍被拒絕，直呼沒見過這麼殘忍的男人。潘慧如曾在《康熙來了》聊感情，小S直白點破她與張孝全的一段情，潘慧如說，有時候女生談戀愛會不小心掉入陷阱，吵一吵脫口「那我們分手啊」，殊不知男生就在等妳講這句話。蔡康永問有沒有挽回，潘慧如說一定會挽回，但是沒有成功，笑笑地說，「我從來沒見過這麼殘忍的男人。」潘慧如形容當時是晚上在公園，「我一直求他，哭得很傷心，然後就是兩個...。」蔡康永說，「兩個什麼東西？」潘慧如才改口，「就是藝人，我是藝人的身分，但我已經不管了，不管在散步的人，一直求他。」還用盡各種理由，說家裡還有他的CD等等，結果對方都說沒關係，放在樓下的摩托車上就可以。後來幾次，潘慧如偶爾會在他家附近徘徊，想藉機巧遇，或是跟朋友出去吃飯喝酒，就藉著酒意打電話關心對方，但對方都愛理不理，後來她也被氣到，就問對方是否有對象了，男生直接說，「對我有女朋友了。」讓潘慧如又再次心碎。不過事情也已經過去好多年，張孝全也已經結婚，潘慧如現在致力於幫助流浪動物，在各自的領域發光發熱。