強烈颱風「巴威」來勢洶洶，持續沿太平洋高壓南側偏西移動，中央氣象署預估下週後半段將影響到台灣附近天氣，下週五（10日）起，颱風或外圍環流可能帶來劇烈降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到各國預測路徑逐漸有了共識，認為巴威後續北轉的位置，機率最高的路線會是由台灣至沖繩間通過，台灣北部、東部兩地區恐將感受到強烈風雨。
巴威颱風北轉地點逐漸有共識！接近台灣威力仍不容小覷
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）日晚間在臉書發文表示，目前大致確定巴威颱風在台灣至沖繩區間北轉，預計下週五、週六（10、11日）距離台灣最近。雖然接近台灣時，強度已過巔峰，但仍有一定實力，無論到時強度為何，暴風圈都相當寬廣。
台灣颱風論壇也補充，巴威颱風具體的北轉點，將直接決定台灣各地風雨大小。目前各國傳統及AI模式的最新預測，已經慢慢有共識，認為颱風中心在石垣島至宮古島附近北轉通過，是現階段機率最高的路線。
台灣颱風論壇也提醒：「若是這樣的走法，配合巴威的強度及大範圍，北部、東半部會有不小的風雨感受」。
最後「台灣颱風論壇｜天氣特急」再次強調，即便是Google AI，7天的平均誤差仍有600公里左右，未來颱風路徑還是各種變動的可能性，「哪怕偏一點點，風雨狀況就不一樣」，需持續多加觀察。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）日晚間在臉書發文表示，目前大致確定巴威颱風在台灣至沖繩區間北轉，預計下週五、週六（10、11日）距離台灣最近。雖然接近台灣時，強度已過巔峰，但仍有一定實力，無論到時強度為何，暴風圈都相當寬廣。
台灣颱風論壇也補充，巴威颱風具體的北轉點，將直接決定台灣各地風雨大小。目前各國傳統及AI模式的最新預測，已經慢慢有共識，認為颱風中心在石垣島至宮古島附近北轉通過，是現階段機率最高的路線。
最後「台灣颱風論壇｜天氣特急」再次強調，即便是Google AI，7天的平均誤差仍有600公里左右，未來颱風路徑還是各種變動的可能性，「哪怕偏一點點，風雨狀況就不一樣」，需持續多加觀察。