郭台銘近來被拍到和50歲女球友互動密切，不少人替曾馨瑩抱不平，連賈永婕都若有似無地發文喊「男人很奇怪」，許多人不知道，曾馨瑩的家庭背景其實不差，就算不嫁郭台銘也已經是豪門，她還非常有智慧，曾在一段訪談中提到，即便自己是配合度很高的人，但遇到無法接受的事還是會說出來，「我不可能永遠委屈。」還說自己以前對男生比較酷，還沒結婚前都覺得，「分就分啊！」但婚後她收起這樣的脾性，花很多時間在溝通上。
曾馨瑩強調婚姻溝通 感情觀被讚有智慧
根據《親子天下》報導，曾馨瑩在訪談中提到夫妻相處，她自認配合度很高，但笑說老公也不可能永遠是對的，當發生一些事情是她不能接受的時候，她就會直接講出來，曾馨瑩很有智慧地說，「我不可能永遠委屈、配合，我也不想一直為別人活，相處最重要是溝通。」並點出許多人無法看透的點，就是千萬不要想改變另一個人的個性。
曾馨瑩坦言，夫妻之間一定也會爭執，郭台銘不喜歡吵架，而她是會很想講清楚的人，只是她的點可能在郭台銘眼裡都是小事，也不想花時間溝通，後來曾馨瑩想到可以用寫信的方式，還放在公文上面，郭台銘看了還真的會批示回去給她，爭執溝通反而變得有趣可愛。
曾馨瑩笑說自己年輕的時候對感情的態度比較酷一點，「以前還沒結婚，覺得不開心就不開心，分就分啊！」但結了婚後，她會先思考，如果要吵架，是不是不打算要這婚姻了，那如果不是，就要找到方法溝通，「我也跟我老公講過這句話，如果你不重視這個婚姻，我可以不用跟你溝通，我也可以做我自己的事。」如今郭台銘被爆出花邊新聞，曾馨瑩這段談話也再度受到討論，許多讀者都認為她實在太有智慧。
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根據《親子天下》報導，曾馨瑩在訪談中提到夫妻相處，她自認配合度很高，但笑說老公也不可能永遠是對的，當發生一些事情是她不能接受的時候，她就會直接講出來，曾馨瑩很有智慧地說，「我不可能永遠委屈、配合，我也不想一直為別人活，相處最重要是溝通。」並點出許多人無法看透的點，就是千萬不要想改變另一個人的個性。
曾馨瑩坦言，夫妻之間一定也會爭執，郭台銘不喜歡吵架，而她是會很想講清楚的人，只是她的點可能在郭台銘眼裡都是小事，也不想花時間溝通，後來曾馨瑩想到可以用寫信的方式，還放在公文上面，郭台銘看了還真的會批示回去給她，爭執溝通反而變得有趣可愛。
曾馨瑩笑說自己年輕的時候對感情的態度比較酷一點，「以前還沒結婚，覺得不開心就不開心，分就分啊！」但結了婚後，她會先思考，如果要吵架，是不是不打算要這婚姻了，那如果不是，就要找到方法溝通，「我也跟我老公講過這句話，如果你不重視這個婚姻，我可以不用跟你溝通，我也可以做我自己的事。」如今郭台銘被爆出花邊新聞，曾馨瑩這段談話也再度受到討論，許多讀者都認為她實在太有智慧。