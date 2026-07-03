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▲曾馨瑩在34歲那年嫁給大她24歲的郭台銘，她曾在IG分享過婚紗照。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩過去是一名舞蹈老師，許多人認為她嫁給郭董是「麻雀變鳳凰」，但其實曾馨瑩出身南投望族，家世背景相當顯赫。她的祖輩曾是清末秀才，曾家在南投素有樂善好施之名，不僅鋪路開渠，還捐地興建學校，可見財力雄厚，曾馨瑩即便沒有嫁給郭台銘，也已是豪門。據《財訊》雜誌報導，曾馨瑩出生在南投內轆地區的曾家，家族都是文人雅士，曾馨瑩的堂哥2019年受訪時表示，曾家在30年前比板橋郭家更加興旺，因為祖上做了很多好事庇蔭子孫，所以家族內很多人都考上博士、碩士，是正派的書香世家。地方人士也分享曾家在當地做的善舉，不只出錢出力拓寬農業道路，還修建「成源圳」讓附近大片農地得以灌溉耕種，保障農民收成，更捐地蓋德興小學，讓學童可以就近念書。另外，曾家祖先也是修建「藍田書院」的重要人物，如今該書院已成南投縣7大古蹟之一。而曾馨瑩的爸爸畢業於逢甲大學企管系，在國民黨省黨部擔任專員，退休後有每月8萬元的退休金，曾媽媽陳瑞穗則是公務員，同樣有穩定退休俸；曾馨瑩上面還有1個哥哥、2個姊姊，都各自在不同領域有所成就，衣食無憂。曾馨瑩則因為愛跳舞，大學就北上念書，考進國立臺灣藝術大學舞蹈系，後來還遠赴美國舊金山州立大學進修舞蹈、加入張勝豐舞團，成為蔡依林、孫燕姿、陶喆等天王天后的御用伴舞，以及台灣第一名模林志玲的舞蹈老師，可見她在認識郭台銘前，日子就已過得不錯。