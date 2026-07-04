我是廣告 請繼續往下閱讀

歡慶三鶯線通車 7月30日前免費入館

▲新北市美術館於7月12日前都有開館周年系列活動「海山夜行」光雕秀。（圖／新北市政府提供）

▲《與城共生》煙火秀最佳觀賞點（圖／新北市政府提供）

▲《與城共生》煙火展演7月4日活動時間表（圖／新北市政府提供）

▲7月4日、7月5日，台鐵有加開班次。（圖／新北市政府提供）

▲新北美術館即日起推《海山夜行》光雕秀，7月4、5日更將聯合煙火秀。（圖／新北市文化局提供）

因應三鶯線將通車，新北市美術館宣告開館周年系列活動「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，即日起至7月12日登場，每晚都有近10分鐘沉浸式夜間展演光雕秀。而今（4）日、明（5）日兩天更有煙火展演《與城共生》活動，將煙火秀結合無人機展演。《NOWNEWS今日新聞》整理最佳觀賞點、表演卡司、時間表、交通資訊等資訊一次看。新北市文化局表示，「海山夜行」展演跳脫傳統單一立面光雕形式，結合美術館建築及周邊戶外園區，透過360度環景聲光設計。此次展演由陳怡潔藝術工作室與瘋戲樂工作室共同製作，並邀請國際當代舞蹈家劉奕伶參與。舞者身影投映於建築外牆，透過肢體語彙演繹三鶯地區「四金一陶」產業文化，包括藍染所需的水、煤礦開採的黑金、茶產業的茶金，以及陶瓷工藝等在地特色。歡慶新北捷運三鶯線正式通車，新北市美術館推出通車限定優惠，，並享國際特展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」門票8折優惠（除文化幣青春票外）。即日起至7月12日▪️（即日起至7月10日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30（週一休館）▪️（7月4日至5日）：每晚 19:00、20:00、21:00▪️（7月11日至12日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30、21:00文化局指出，「海山夜行」採360度環景光雕設計，不同觀賞位置可獲得截然不同的體驗，推薦民眾前往，以及捷等區域欣賞，從不同角度感受光影變化與建築之美。7月4日至5日：18:30-21:00推出煙火展演《與城共生》，以「共生」為主題，藉著「城市共榮」無人機與煙火展演，，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，璀璨點亮鶯歌夜空。：晚間20:00：新北市美術館戶外園區流聲市集三鶯新動線音樂派對-歌手戴愛玲（地點：南高地）海山夜行光雕展演布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》 （地點：北草坪）海山夜行光雕展演無人機及煙火展演三鶯新動線音樂派對-歌手 婁峻碩（地點：南高地）海山夜行光雕展演📍「▪️搭火車：「臺鐵鶯歌站」下車後，由「文化路」出口至對向「捷運通廊」，步行約6分鐘即可抵達。7月4日、7月5日更有加開班次。▪️搭公車：搭乘981、917、731▪️搭捷運：搭乘三鶯線至鶯歌車站往出口3即可抵達▪️7月4日19:15將有布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》演出、▪️7月5日19:15則有身聲跨劇場《希望之翼》