因應三鶯線將通車，新北市美術館宣告開館周年系列活動「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，即日起至7月12日登場，每晚都有近10分鐘沉浸式夜間展演光雕秀。而今（4）日、明（5）日兩天更有煙火展演《與城共生》活動，將煙火秀結合無人機展演。《NOWNEWS今日新聞》整理最佳觀賞點、表演卡司、時間表、交通資訊等資訊一次看。
新北市文化局表示，「海山夜行」展演跳脫傳統單一立面光雕形式，結合美術館建築及周邊戶外園區，透過360度環景聲光設計。此次展演由陳怡潔藝術工作室與瘋戲樂工作室共同製作，並邀請國際當代舞蹈家劉奕伶參與。舞者身影投映於建築外牆，透過肢體語彙演繹三鶯地區「四金一陶」產業文化，包括藍染所需的水、煤礦開採的黑金、茶產業的茶金，以及陶瓷工藝等在地特色。
歡慶三鶯線通車 7月30日前免費入館
歡慶新北捷運三鶯線正式通車，新北市美術館推出通車限定優惠，自通車日6月30日起至7月30日，民眾可免費入館，並享國際特展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」門票8折優惠（除文化幣青春票外）。
🟡新北市美術館「海山夜行」光雕展演活動資訊：
日期：即日起至7月12日
時間：
▪️平日場次（即日起至7月10日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30（週一休館）
▪️週末場次（7月4日至5日）：每晚 19:00、20:00、21:00
▪️閉幕加碼場（7月11日至12日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30、21:00
官網：新北美術館「海山夜行」
🟡新北市美術館「海山夜行」光雕展推薦觀賞點：
文化局指出，「海山夜行」採360度環景光雕設計，不同觀賞位置可獲得截然不同的體驗，推薦民眾前往美術館戶外園區南高地、北草坪、公共藝術作品「三鶯之心」周邊，以及捷運三鶯線鶯歌站往美術館方向的通廊等區域欣賞，從不同角度感受光影變化與建築之美。
🟡新北市美術館海山夜行」系列活動--《與城共生》煙火展演：
日期：7月4日至5日
時間：18:30-21:00
內容：推出煙火展演《與城共生》，以「共生」為主題，藉著「城市共榮」無人機與煙火展演，600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，璀璨點亮鶯歌夜空。
煙火與無人機施放時間：晚間20:00
煙火最佳觀賞點：新北市美術館戶外園區
📍《與城共生》煙火展演7月4日節目時間表搶先公布：
16:00 流聲市集
18:30 三鶯新動線音樂派對-歌手戴愛玲（地點：南高地）
19:00 海山夜行光雕展演
19:15 布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》 （地點：北草坪）
20:00 海山夜行光雕展演
20:20 無人機及煙火展演
20:35 三鶯新動線音樂派對-歌手 婁峻碩（地點：南高地）
21:00 海山夜行光雕展演
📍「新北市美術館《與城共生》煙火展演」交通資訊：
▪️搭火車：「臺鐵鶯歌站」下車後，由「文化路」出口至對向「捷運通廊」，步行約6分鐘即可抵達。7月4日、7月5日更有加開班次。
▪️搭公車：搭乘981、917、731
▪️搭捷運：搭乘三鶯線至鶯歌車站往出口3即可抵達
🟡新北市美術館「海山夜行」其他相關展演：
▪️7月4日19:15將有布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》演出、
▪️7月5日19:15則有身聲跨劇場《希望之翼》
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歡慶三鶯線通車 7月30日前免費入館
歡慶新北捷運三鶯線正式通車，新北市美術館推出通車限定優惠，自通車日6月30日起至7月30日，民眾可免費入館，並享國際特展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」門票8折優惠（除文化幣青春票外）。
日期：即日起至7月12日
時間：
▪️平日場次（即日起至7月10日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30（週一休館）
▪️週末場次（7月4日至5日）：每晚 19:00、20:00、21:00
▪️閉幕加碼場（7月11日至12日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30、21:00
官網：新北美術館「海山夜行」
🟡新北市美術館「海山夜行」光雕展推薦觀賞點：
文化局指出，「海山夜行」採360度環景光雕設計，不同觀賞位置可獲得截然不同的體驗，推薦民眾前往美術館戶外園區南高地、北草坪、公共藝術作品「三鶯之心」周邊，以及捷運三鶯線鶯歌站往美術館方向的通廊等區域欣賞，從不同角度感受光影變化與建築之美。
🟡新北市美術館海山夜行」系列活動--《與城共生》煙火展演：
日期：7月4日至5日
時間：18:30-21:00
內容：推出煙火展演《與城共生》，以「共生」為主題，藉著「城市共榮」無人機與煙火展演，600架無人機於夜空中勾勒出三鶯線及多組主題圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，以高、中、低空層次展演呈現豐富光影效果，璀璨點亮鶯歌夜空。
煙火與無人機施放時間：晚間20:00
煙火最佳觀賞點：新北市美術館戶外園區
16:00 流聲市集
18:30 三鶯新動線音樂派對-歌手戴愛玲（地點：南高地）
19:00 海山夜行光雕展演
19:15 布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》 （地點：北草坪）
20:00 海山夜行光雕展演
20:20 無人機及煙火展演
20:35 三鶯新動線音樂派對-歌手 婁峻碩（地點：南高地）
21:00 海山夜行光雕展演
▪️搭火車：「臺鐵鶯歌站」下車後，由「文化路」出口至對向「捷運通廊」，步行約6分鐘即可抵達。7月4日、7月5日更有加開班次。
▪️搭公車：搭乘981、917、731
▪️搭捷運：搭乘三鶯線至鶯歌車站往出口3即可抵達
▪️7月4日19:15將有布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》演出、
▪️7月5日19:15則有身聲跨劇場《希望之翼》