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2026年世界盃淘汰賽爆出驚人戰況！世界盃新面孔維德角（Cape Verde）在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）迎戰衛冕冠軍阿根廷，阿根廷傳奇梅西竟（Lionel Messi）打進自己在世界盃的第20顆進球，繼續站穩世界盃歷史射手王；但維德角在下半場頂住壓力，靠著杜阿爾特（Deroy Duarte）破門，以1：1頑強逼平阿根廷，將這場攸關晉級的淘汰賽戰局徹底陷入膠著。比賽上半場，阿根廷傳奇球星梅西展現極致的高效進攻。第28分鐘，馬丁內斯送出一記精彩的傳球，梅西全速衝刺，完美地將球停下來。阿根廷隊長隨後將球高高捅入網窩，沃齊尼亞在近門柱處鞭長莫及。雖然根據半場數據統計，梅西的跑動距離僅有4公里，最高時速25.4公里，極有可能是全場外野球員中移動最少的一位，但他完美的「省電模式」總能在關鍵時刻爆發。梅西在上半場完成了3次射門、2次射正，並順利為阿根廷攻開對手大門，這也是他連續第八場在世界盃賽事中取得進球。這顆進球不僅讓他的世界盃累積總進球數達到20顆，超越了法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），更刷新了由他自己保持的世界盃歷史進球紀錄。半場結束時，阿根廷以1：0領先，形勢看似一片大好。然而，下半場開賽後阿根廷全隊顯得有些漫不經心，反觀上演「灰姑娘傳奇」的維德角則攻勢漸起，屢次從外圍施加壓力。比賽進行到第59分鐘，維德角發動右路攻勢，門德斯（Mendes）送出一記漂亮的精準傳中，埋伏在禁區的德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte）接獲傳球後，在極小的角度下果斷起腳低射，皮球擦過阿根廷門將馬丁尼茲（Emi Martinez）的鞋帶直奔球門遠角。這記精彩的進球幫助維德角以1：1扳平比數，現場萬名期待阿根廷輕鬆取勝的球迷頓時陷入一片沉寂。扳平比數後的維德角士氣大振，而阿根廷則在巨大壓力下展開瘋狂反撲。第63分鐘，梅西獲得一次極具威脅的單刀球機會，但維德角門將沃辛哈（Vozinha）反應神速，迅速出迎並擴大防守面積，上演一次史詩級的神勇撲救，硬生生將梅西的必進球化解。隨後在第72及73分鐘，梅西連續在禁區邊緣製造自由球並起腳射門，但再度被沃辛哈與回防的維德角後衛聯手拒於門外。隨著比賽進行到第73分鐘，雙方在1：1平手局面下進入了常規的補水暫停（hydration break）。