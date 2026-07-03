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巴威颱風最快今晚成強颱！下周開始影響台灣

▲巴威颱風眼清楚可見，強度仍在快速增強中，預估今晚就可以達到強烈颱風等級。（圖／翻攝自中央氣象署）

巴威颱風下周三北轉是關鍵！下周四起開始有風雨

▲下周四風場轉偏東北風，北部、宜蘭開始有斷斷續續陣雨或雷雨，其他地區以午後陣雨為主。（圖／中央氣象署提供）

下周三前各地高溫炙熱！午後雷陣雨為主的天氣型態

▲近期天氣，今明兩天都是全台多雲到晴，各地以午後雷陣雨為主，尤其是中部以北午後有局部較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）

巴威颱風（國際命名：Bavi）最快今晚增強為強颱，路徑先往西，預計下周三（7月8日）北轉是關鍵，，下周四隨著颱風接近，北台灣開始斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區以午後陣雨為主。至於今（3）日生成的梅莎颱風，路徑對台灣沒有影響。中度颱風巴威，今天上午8時，中心位置在鵝鑾鼻東方3800公里之處海面，以每小時20公里速度，向西進行。近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風平均暴風半徑220公里。中央氣象署資深預報員朱美霖表示，巴威颱風受到北方太平洋高壓勢力導引，預計下周一、下周二通過關島西方海域，下周三、下周四接近琉球東南方海域，由於海水條件有利於颱風發展，估可達強颱等級。最快今晚就會增強。下週三後巴威颱風抵達太平洋高壓西南側，導引氣流偏北分量，巴威颱風路徑將迎來關鍵北轉，往北角度將決定多靠近台灣，是後續要觀察的重點。氣象署預測指出，若太平洋高壓減弱較多，巴威颱風會較早轉向，對台灣威脅降低；若太平洋高壓減弱較少，巴威颱風會較晚轉向，整體路徑就會更靠近台灣，對台灣影響需要進一步觀測，不過不能排除發布颱風警報的可能。下週三開始，颱風接近，外圍沉降乾空氣影響，午後雷陣雨略縮山區；近期天氣，今明兩天都是全台多雲到晴，各地以午後雷陣雨為主，尤其是中部以北午後有局部較大雨勢；周日、下周二午後雷陣雨範圍往東部縮減，不過北部、南投平地降雨機會仍高，有較大雨勢。未來一周各地高溫炙熱，約達34到35度，今明兩天氣象署將發布高溫資訊，尤其近山區平地、大台北盆地、中南部溫度偏高，西半部高溫約35到36度，近山區河谷、盆地有機會出現36度以上高溫。下周三、下周四颱風靠近，雲量增多，氣溫略下降。