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2026年世界盃32強淘汰賽中，葡萄牙靠著第93分鐘的讀秒絕殺以2：1驚險氣走克羅埃西亞。比賽尾聲克羅埃西亞原本攻入一記驚天絕平球，最終卻被VAR判定因帕薩利奇（Mario Pašalić）與瓜迪奧爾（Joško Gvardiol）越位在先而遭到取消。這記關鍵判罰讓格子軍團當場崩潰，最終無緣追平。賽後C羅（Cristiano Ronaldo）也公開表態：「如果是一個對我們有利的『錯誤判罰』，我絕對不會去慶祝。」不過法國傳奇亨利（Thierry Henry）卻不買單怒噴：「球迷買票進場不是來看VAR的，他們是來看足球的。」身為贏球方的葡萄牙隊長C羅，賽後談到這起改寫兩隊命運的爭議判罰時，顯得底氣十足。他透露自己已經在休息室重複看了比賽畫面，並堅定站在裁判這一邊。「對我來說，那球毫無疑問就是越位了。」C羅嚴肅地表示：「我自己重新看過重播，再次檢視那個片段後，我相信裁判組做出了正確的決定。我非常尊重克羅埃西亞的球員、球迷以及他們多年來取得的成就，他們是一個偉大的足球國家，而我始終希望足球是在公平的前提下決出勝負。」C羅更強調自己的體育精神：「正因如此，如果是一個對我們有利的『錯誤判罰』，我絕對不會去慶祝。但今天，我真心認為裁判和VAR是正確的。我能理解克羅埃西亞的失望，在世界盃的最後幾秒鐘，情緒總是高昂的，沒人想看到進球被沒收，但規則就是規則，進攻球員確實處在越位位置，葡萄牙晉級了，克羅埃西亞也能昂首離開。」然而這記越位判罰，在法國傳奇前鋒、現任足壇名嘴亨利眼中，卻是不可原諒的黑哨，他直接在節目中怒懟裁判與VAR體制：「我完全無法理解這個判決！」亨利憤怒地表示：「對我來說，裁判和VAR徹底毀了本屆世界盃最偉大的時刻之一。除非證據百分之百確鑿，否則你絕對不能輕易吹掉一個分量如此沉重的進球！如果科技需要花那麼長的時間去畫線、去凍結畫面，那就代表這個越位根本不顯著（not obvious）。」亨利更直言，科技正在喧賓奪主，蠶食鯨吞足球的魅力：「裁判讓科技成了比賽的主角，但球迷買票進場不是來看VAR的，他們是來看足球的。克羅埃西亞憑藉勇氣和決心贏得了一次充滿戲劇性的絕平，結果卻被一個將在未來幾年引發巨大爭議的判罰給剝奪了。這就是為什麼人們正在對VAR失去信心，它不是在糾正明顯錯誤，而是在做體育場裡根本沒人看得懂的微觀判決。這不是足球該有的樣子，我為克羅埃西亞球員感到無比心痛。」