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▲美廉社三商咖啡日限時買2送3。（圖／官方提供）

▲7-11「超值五六日」是7月3日至7月5日。（圖／業者提供）

▲7-11精品咖啡買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11世界巧克力，大杯濃萃美式11杯350元。（圖／翻攝自7-11）

▲7-11消暑優惠，現調茶飲有愛文芒果雪酪冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）

▲全家「5日5好康」是7月3日至7月7日。（圖／業者提供）

▲萊爾富大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元多送杯塞。（圖／萊爾富提供）

五六日咖啡優惠來了，今（3）日一日優惠咖啡買2送3！，自帶杯可多折扣5元，換算大杯濃萃美式最低15元、大杯濃萃拿鐵最低19元；7-11大杯精品咖啡買7送7，包含精品美式、精品拿鐵；全家有特大經典拿鐵／經典美式任2杯95元。◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，56折（原價95元、特價53元）◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，55折（原價110元、特價60元）◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）◾懷舊鳳梨冰買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾梔子花奶青、琥珀小葉奶茶2送2 ，5折（原價60元、特價30元）◾開心果奶蓋系列買2杯120元，(原價95元、特價60元)◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯濃萃美式11杯350元，6.4折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）◾經典好時可可（冰／熱）、香草焦糖風味瑪奇朵（冰／熱）、黃金榛果太妃風味拿鐵（冰／熱）、鹿兒島濃焙茶拿鐵（冰／熱）任11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯燕麥拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）◾愛文芒果雪酪冰沙／愛文芒果冰青茶任選2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元，6.2折（原價65元、特價40元）至9月1日◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋第二支6元，約5.6折（原價49元、特價約28元）◾曠世奇派雪糕草莓／玫瑰鹽10元多一件，約61折（原價49元、特價30元）◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾阿奇儂乳酸脆樂冰買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾士力架花生可可棒牛奶糖買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾老虎牙子Light有氧飲料買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾FMC古早味紅茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾黑糖粉粿酷繽沙（牛奶／咖啡）任兩杯85元，66折（原價65元、特價43元）◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）