🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」發動，7月3日至7月5日限時3天，多款買1送1、買2送1好康別錯過。
換算成單件平均特價來看，辛拉麵辣白菜風味25元、泰國辣味魷魚8元、抗菌濃縮洗衣精1.2公斤89元、防曬噴霧／凝露165元、迪士尼純水濕巾加厚70抽39元、小熊維尼／三眼怪公仔50元、OPEN!宇宙飛行器100元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月3日至7月7日，換算成單件特價， FMC古早味紅茶15元、老虎牙子有氧飲料20元、百吉布丁大雪糕18元、乳酸脆樂冰20元、士力架花生可可棒25元、安城湯麵25元、白蘭氏養蔘飲35元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是7月1日至7月5日，多達6款商品買一送一，單件平均特價來看，康貝特能量飲料18元、雪碧600ml瓶裝18元、安城湯麵25元、辛炒麵38元、日式無籽梅干35元、Gery威化棒10元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月3日至7月5日限時3天，杜老爺桂花芋頭雪糕、情人果冰棒原價35元、任選第2件10元，等於每支平均23元，相當於6.4折。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月2日上午9時開賣杜老爺海鹽西瓜脆冰棒4支裝84元，平均每支21元。此外，心樸果乾系列任選1包38元、心樸無調味雙堅果75元、韓國冷凍飯捲99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」發動，7月3日至7月5日限時3天，多款買1送1、買2送1好康別錯過。
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門市「限時殺5日」是7月1日至7月5日，多達6款商品買一送一，單件平均特價來看，康貝特能量飲料18元、雪碧600ml瓶裝18元、安城湯麵25元、辛炒麵38元、日式無籽梅干35元、Gery威化棒10元。
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美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月2日上午9時開賣杜老爺海鹽西瓜脆冰棒4支裝84元，平均每支21元。此外，心樸果乾系列任選1包38元、心樸無調味雙堅果75元、韓國冷凍飯捲99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。