🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是7月3日至7月5日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是7月3日至7月7日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是7月1日至7月5日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是7月3日至7月5日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於7月2日上午9時推出「週週超瘋價」。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」發動，7月3日至7月5日限時3天，多款買1送1、買2送1好康別錯過。換算成單件平均特價來看，全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月3日至7月7日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是7月1日至7月5日，多達6款商品買一送一，單件平均特價來看，OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月3日至7月5日限時3天，杜老爺桂花芋頭雪糕、情人果冰棒原價35元、任選第2件10元，等於每支平均23元，相當於6.4折。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月2日上午9時開賣杜老爺海鹽西瓜脆冰棒4支裝84元，平均每支21元。此外，心樸果乾系列任選1包38元、心樸無調味雙堅果75元、韓國冷凍飯捲99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。