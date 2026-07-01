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▲郭台銘（左）在今年3月贈與曾馨瑩（右）2500張鴻海股票，價值約六億。（圖/翻攝自曾馨瑩IG）

郭台銘近日捲入桃色風波，被拍到身邊出現一名年約50歲的「神秘女球友」（謝女），兩人頻繁見面、打球時互動曖昧，引發外界熱議，就連賈永婕都忍不住開酸。然而身為正宮的曾馨瑩至今噤聲，對此律師李怡貞回應《NOWNEWS今日新聞》，直言目前的證據應該搆不著邊，即使正宮想提告女球友也告不成。郭台銘老婆曾馨瑩至今對外未有任何回應，讓人好奇謝女對郭董狂獻殷勤，身為正宮的曾馨瑩為何不提告？對此律師李怡貞回應《NOWNEWS今日新聞》，直言：「；如果女球友有跟郭董回家，可是郭董的家裡一定都有第三人，傭人、管家之類的，去家裡作客也沒什麼。」李怡貞則表示：「應該也不用吞什麼啦！因為已經拿到600,000,000股票啦，這個都比提告好太多了。」事實上，郭台銘在今年3月贈與曾馨瑩2500張鴻海股票，價值約六億。而兩人在婚前便簽署協議，若離婚不會有夫妻剩餘財產分配的問題，也就是曾馨瑩分不到婚後財產差額的一半。讓李怡貞直呼：「為何要離婚呢？氣歸氣，老公被巴上，當然氣呀，要有邊界感啊，而且覺得老公視力有問題不去看醫生啊，很生氣而已啊，氣老公不好好照顧他自己身體呀，幹嘛要離婚？」回顧整起緋聞，郭台銘近日被爆出與年約50歲的謝女互動頻繁，1周就見面多達3次，女方還會在一旁狂獻殷勤，甚至遭直擊郭台銘多次帶謝女回大溪山莊的家，一待就是快1小時，消息一出火速引發大量猜測，不少人也替曾馨瑩抱不平，認為正宮各方條件都比對方還好，不懂郭董為何還會暈船？不過究竟兩人真實關係為何，當事人目前皆未有回應。