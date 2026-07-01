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▲挪威睽違28年再度晉級世界盃下一輪淘汰賽，但哈蘭德談到下戰巴西時相當務實，直言對手是絕對大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，北歐勁旅挪威以2：1驚險擊退「非洲大象」象牙海岸，睽違28年再度挺進世界盃下一輪淘汰賽，全國球迷陷入瘋狂慶祝。不過賽後最搶鏡的，除了當家球星哈蘭德（Erling Haaland）一劍封喉的關鍵進球，還有他面對下一戰強碰「五星巴西」時的超誠實發言。當被問到挪威對上奪冠大熱門巴西有多少勝算，哈蘭德沒有任何一句信心喊話，而是直接笑著吐出一句：「非常小。」這番真性情回答立刻引發球迷熱議，也讓挪威這場歷史性晉級，多了一層既熱血的喜感。這場對決象牙海岸的比賽消耗了挪威球員極大的體力。在接受挪威《TV2》採訪時，哈蘭德坦言自己在比賽末段已經到達了體能臨界點：「我當時真的精疲力盡了，我心裡只有一個念頭：『我實在踢不動延長賽了，我們現在就必須進球！』」而最終幫助球隊鎖定勝局的關鍵，除了哈蘭德的終結能力，還有隊友派翠克·貝格（Patrick Berg）在關鍵時刻的大局觀。當記者問及哈蘭德為何在進球後激動地親吻貝格的額頭時，哈蘭德笑著解釋：「我一開始以為那個位置他會選擇自己起腳射門，但他保持了絕對的冷靜，把球無私地傳給了我，這真是一個無比明智的決定。」對於挪威足球而言，這是一場遲來了近三十年的偉大勝利。挪威上一次在世界盃淘汰賽中晉級，已經要追溯到遙遠的1998年。「這太瘋狂了！距離上一次晉級已經過去了28年，我已經強調過很多次，這真的很偉大。」哈蘭德在受訪時感性地表示。當被挪威廣播公司（NRK）問及看到國內外球迷陷入瘋狂慶祝的感想時，這位超級巨星展現了強烈的國家榮譽感：「這太棒了，意義非常重大。說實話，如果我今天沒有入選國家隊來這裡參賽，我也會想方設法飛來現場看球；就算來不了，我也絕對會加入奧斯陸（挪威首都）街頭的慶祝遊行隊伍！」當記者進一步追問他為何認為「這會永遠改變挪威」時，哈蘭德給出了極具領袖氣質的答案：「我認為是我們透過足球創造出來的這股『凝聚力』，它將會改變挪威。還有我們對待彼此的方式，在球隊裡大家都是兄弟、是朋友，這本來就是人與人之間最該有的樣子。」在享受完創造歷史的喜悅後，挪威隊接下來將在下一輪淘汰賽中，迎戰本屆賽事的南美王者之一的巴西隊。面對即將到來的巨大挑戰，向來充滿自信的哈蘭德卻顯得出奇的務實與冷靜。當記者直白地問到挪威對陣巴西的勝算有多大時，哈蘭德毫不掩飾地回答：「非常小。」他緊接著解釋了原因：「這沒有什麼好避諱的，因為巴西就是絕對的大熱門球隊。」