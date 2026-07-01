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▲郭台銘（左）當年宣布從政時，老婆曾馨瑩（右）十分不諒解，事後受訪時坦言是心疼對方。（圖／翻攝自 IG@hsin_ying_tseng）

郭台銘與老婆曾馨瑩結婚18年，夫妻倆在外互動仍如熱戀情侶般，不過，2019年他宣布參選總統時，曾馨瑩卻十分不諒解，一度氣到離家出走，最後才轉而支持。而兩人之後一同現身政論節目，曾馨瑩坦言是心疼郭台銘棄商從政，更透露對方因越來越忙無法陪她，開玩笑說：「其實有點被騙！」曾馨瑩一直是郭台銘的賢內助，夫妻倆婚後十分恩愛，然而2019年郭台銘宣布參選總統時，曾馨瑩罕見抱持反對意見，不僅對他十分不諒解，甚至氣到離家出走。郭台銘當時坦言：「她（指曾馨瑩）在這方面，一直不諒解我跳出來，其實這是我面臨最大的問題，她沒有錯。」不過，之後曾馨瑩的態度仍轉而支持，夫妻倆曾一起現身政論節目《平論無雙》，她坦言其實是心疼郭台銘棄商從政，以前他當老闆時，在公司可說是呼風喚雨，但一旦轉戰政壇，身分轉換後便要學會傾聽。另外，曾馨瑩還在節目中提到，剛結婚時，郭台銘一三五工作，二四六陪她，結果越來越忙，讓她笑說：「所以其實有點被騙。」郭台銘與曾馨瑩結婚至今，不時公開放閃，然而近日卻被拍到他與一名年約50歲的女球友互動曖昧，新聞曝光後立刻引發外界討論，甚至賈永婕也發文暗酸「男人真的很奇怪」，看似替曾馨瑩抱不平。不過陳美鳳昨日受訪時則緩頰：「打球不就是會有球友嗎？會互動也很正常。」並誇讚曾馨瑩是個好女孩，老公很疼她的！