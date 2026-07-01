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鴻海集團創辦人郭台銘近日被拍到與一名謝姓50歲女球友互動熱絡，經常在大溪高爾夫俱樂部打球，此事爆出來後，謝女已在上月29日火速搭機出國，似乎是想暫避風頭。後來也陸續有知情人士出來爆料，稱不忍郭台銘被騙才想說實話，表示謝女其實離過2次婚、小孩已經30歲了，她自從攀上郭董後還經常到處炫耀，一點都不低調。據《壹蘋新聞網》報導，知情球友爆料，與郭台銘互動熱絡的謝女英文名字為Annie，兩人在大溪球場往來密切的事情，早就人盡皆知，大家只是看在郭台銘的面子上才不敢多說什麼。據球友爆料，Annie其實不只離過1婚，她曾有2段婚姻，跟第一任丈夫育有1子，小孩今年已經30歲了；至於Annie的第2任老公則是結婚2、3年就離婚。球友還說Annie學高爾夫球是近10年的事情，之前都在大直蓬萊練習場打球，她還曾參加過「計時陪打」的球局，在大溪球場的風評也不怎麼樣，稍加探聽就能知道。球友也形容Annie非常會撒嬌，聲音可以隨說話對象的性別改變，如果遇到男生，她講話就會很嗲、有娃娃音，遇到女生才會用正常聲音說話。球友還透露，Annie攀上郭董後，經常對外炫耀，似乎拿了不少好處，卻一點都沒打算低調，令球友感到不齒。不過以上爆料均為球友片面說法，Annie以及郭台銘目前都未正面回應過二人的關係，郭董正宮曾馨瑩也沒有任何表態；至於球友對於Annie的評價與背景介紹是否屬實，目前也難以查證，只能當作八卦閒談。