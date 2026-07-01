關島附近有熱帶擾動95W發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來4天有機會增強為強烈且範圍龐大的颱風，下周中後期動向需要關注，目前各模式普遍認為其通過台灣附近海域機率偏高，不過實際路徑仍有變數，關鍵取決於太平洋高壓強弱變化，可能北轉日本，也不排除更接近甚至影響台灣。
新颱風將生成 威力又強又大
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於關島附近的熱帶擾動95Ｗ，預估4天後有機會發展成一個「強烈且範圍龐大」的颱風，目前距離台灣仍有約4700公里，如果下周三至下周六（7月8日至7月11日）安排戶外活動、旅遊或重要工作，建議持續留意颱風最新動態。
颱風路徑風險高 不排除接近台灣
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前各主流模式普遍認為，95Ｗ「通過台灣附近海域」機率偏高，但究竟會從台灣北側掠過、直接接近台灣、偏南通過，甚至是否侵襲台灣，目前都還有相當大的變數。
太平洋高壓的強度變化會是颱風路徑關鍵，高壓如果減弱較快，颱風就較容易北轉往日本方向前進；高壓如果維持較強，路徑就可能持續偏西，更接近甚至影響台灣。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於關島附近的熱帶擾動95Ｗ，預估4天後有機會發展成一個「強烈且範圍龐大」的颱風，目前距離台灣仍有約4700公里，如果下周三至下周六（7月8日至7月11日）安排戶外活動、旅遊或重要工作，建議持續留意颱風最新動態。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前各主流模式普遍認為，95Ｗ「通過台灣附近海域」機率偏高，但究竟會從台灣北側掠過、直接接近台灣、偏南通過，甚至是否侵襲台灣，目前都還有相當大的變數。
太平洋高壓的強度變化會是颱風路徑關鍵，高壓如果減弱較快，颱風就較容易北轉往日本方向前進；高壓如果維持較強，路徑就可能持續偏西，更接近甚至影響台灣。