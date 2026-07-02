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▲行政院拍板軍公教調薪，主管與非主管職等調幅一次看。（圖／行政院人事總處提供）

行政院今（2）日拍板「軍公教員工待遇提升方案」包括「專業加給（含教師學術研究加給）及主管職務加給定額調增2000元」及「待遇通案調增4％」二項調薪方案，一般公務人員調幅從最基層委任第1職等初任人員至最高簡任第14職等非主管人員約在9.98％至5.88％之間。對此人事總處強調基層員工起薪從3萬4880元調升至3萬8360元，比大學畢業生平均薪資中位數3萬6000元還高。行政院今日拍板軍公教員工調薪，以一般公務人員為例，委任第1職等初任人員至簡任第14職等非主管人員調幅約在9.98％至5.88％之間，其中初考、普考、高考三級初任人員的實質調幅分別為9.98％、8.84％、7.8％，越基層人員調幅越高。此外基層主管（委任第5職等組長）、中階主管（薦任第9職等科長）、高階主管（簡任第12職等司處長）調幅分別為11.56％、9.04％、7.22％，亦有相應提升主管人員待遇，鼓勵人才留任接班。除實質提升初任人員及基層人員薪資、強化主管接班誘因之外，亦有助適度強化公部門整體薪資競爭力。對此人事總處副人事長張秋元強調，基層員工起薪從3萬4880元調升至3萬8360元，比大學畢業生平均薪資中位數3萬6000元還高，希望更多夥伴願意加入團隊。