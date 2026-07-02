我是廣告 請繼續往下閱讀

郭台銘近日被爆與一名50多歲的高爾夫女球友密會14次，掀起婚外情爭議，而他的老婆曾馨瑩至今尚未對外回應，不過她去年9月的IG貼文被網友給翻出，其中寫道「違背道德的人」等內容，被猜測是意有所指郭台銘疑似有新歡一事。郭台銘近期被指與一名女性球友往來密切，雙方一年內私下多次見面，消息曝光後引發外界議論，不過正宮曾馨瑩始終保持沉默，未透過任何公開管道回應事件。然而，有網友翻出曾馨瑩去年9月的IG貼文，她以《仙履奇緣》為例，談到人生中即使遇見「偏離道德」或軟弱的人，雖然難過但也會選擇善良與希望，不讓仇恨吞噬自己。曾馨瑩更寫道，那些傷害他人的人，其實往往活在自己的陰影裡，行為反映的是內心的匱乏與混亂，希望能用溫暖的言語與誠實的行動，提醒對方回歸正道。由於貼文內容和郭台銘女球友風波巧妙呼應，不少網友猜測她當時早就知道婚姻出問題，不過，這些解讀都只是網友猜測，曾馨瑩本人並未證實貼文是否與婚姻狀況有關。