球團確定以2年1100萬美元（約合新台幣3.5億）雙年特例，簽回被稱作「柯瑞（Stephen Curry）護衛」的防守型後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），合約內容、年限仍保持一定程度補強空間，整體操作手段備受讚譽。

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「在當今全聯盟極度缺乏防守型雙能衛的市場中，以年薪550萬美元續留下他，簡直是『偷到一張優質即戰力牌』。」

「整體而言，這筆續約是一個極具成本效益（cost-controlled）的完美操作。」

金州勇士今（2）日有球員簽約動態，《The Athletic》薪資專家、勇士資深記者Anthony Slater就大讚，這是勇士制服組一次「完美的操作」。勇士為了把握當家球星柯瑞（Stephen Curry）生涯最後精華期，預計展開一系列大動作的陣容重組。前日先與「KP」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）重簽2年4000萬美元合約，格林則放棄下季2760萬美元球員選項，此舉是與球團達成默契，他預計會與勇士重新簽下一份總額更高、但下季「降薪」的複數年合約。根據最新消息，勇士再度續留原班人馬，就是上季柯瑞缺陣期間，打出回春身手的防守型後衛梅爾頓。他休季跳出350萬美元球員選項，稍早確定以2年1100萬美元、附帶第2年球員選項合約，重新與勇士簽約，繼續為金州後場提供防守與外線火力。梅爾頓上季頂替受傷的柯瑞先發時，打出生涯新高的場均12.3分、3.2籃板、2.6助攻和1.6抄截。ESPN爆料大神Shams Charania就指出，這份合約完全不會影響勇士後續追逐大牌球星（如詹姆斯）的計畫，結構設計得非常具有策略性。勇士資深隨隊記者Anthony Slater則於《The Athletic》發文，針對這筆續約撰寫深度解析。他指出，這是勇士連續第3個休賽季將梅爾頓視為自由市場的核心目標。他提到，梅爾頓在經歷膝蓋十字韌帶（ACL）傷勢後，在上季後段健康回歸，並打出生涯新高的場均12.3分，勇士非常看重他與柯瑞搭配時的雙能衛防守特質，