在聖母峰（Mount Everest）海拔約8500公尺、被登山界稱為「死亡地帶」（Death Zone）的一處岩洞內，一具穿著鮮綠色登山靴的遺體，近30年來始終靜靜躺在那裡，成為無數攻頂者熟悉的地標，也被稱為「綠靴子」（Green Boots）。如今，印度政府計畫展開遺體搬運行動，不僅希望讓這名罹難者終於返鄉，也可能終結持續近30年的身分之謎。
根據《衛報》報導，印度近期公布一項招標計畫，擬組成專業登山隊，前往聖母峰北坡「死亡地帶」運回「綠靴子」遺體，並要求遺體最晚於今年10月運抵印度新德里。
更引發外界關注的是，官方文件首次明確指出，「綠靴子」真正身分並非外界長年認為的印度登山者旺．帕爾約（Tsewang Paljor），而是同樣於1996年罹難的印度－西藏邊境警察部隊（ITBP）隊員多傑．莫魯普（Dorje Morup）。
「綠靴子」身分傳聞近30年 官方文件首度改寫
1996年，一支印度－西藏邊境警察部隊挑戰從聖母峰北坡攻頂，隊中包括旺．帕爾約、多傑．莫魯普及另一名隊員。三人在登頂途中遭遇暴風雪，全數罹難。
多年來，登山界普遍認為「綠靴子」就是旺．帕爾約，但始終缺乏正式證實。
如今，印度政府招標文件卻載明，「綠靴子」身分已透過先前技術驗證程序確認為莫魯普，但未進一步說明辨識方式，也未解釋為何過去多年一直出現不同說法。
長期研究聖母峰的美國登山家兼知名部落客阿奈特（Alan Arnette）坦言，對官方突然改變身分認定感到相當困惑。「這對我來說仍然是個謎，不知道為什麼身分突然改變了。」他表示，不過若能讓遺體返家仍是一件值得肯定的事，只是整個搬運過程將十分艱鉅。
長眠8500公尺岩洞 成為登山客共同地標
「綠靴子」之名來自他腳上穿著的螢光綠登山靴。遺體蜷縮在距離聖母峰峰頂約350公尺的一處石灰岩洞內，全身仍穿著完整登山裝備，紅色刷毛外套覆蓋住臉部，宛如沉睡一般。據信，他是在攝氏零下30度、伴隨颶風等級強風的暴風雪中失溫身亡。
當年這場災難造成多人罹難，也成為知名紀實作品《阿拉斯加之巔》（Into Thin Air）記錄的重要事件之一。
近30年來，「綠靴子」幾乎成為聖母峰北坡攻頂路線的重要地標。不少登山者會透過無線電向基地營回報「已抵達綠靴子」，藉此確認攀登進度；也有人曾在附近短暫休息、躲避強風。
2006年首次由北坡攻頂成功的雪巴嚮導次林．江布（Tshiring Jangbu Sherpa）回憶，當時他為躲避狂風進入岩洞，發現遺體大多被積雪覆蓋。「我輕輕撥開積雪後，才真正看到『綠靴子』靜靜躺在那裡。」
「死亡地帶」搬運遺體 恐重達200公斤
目前估計仍有約200具遺體留在聖母峰山區。由於海拔超過8000公尺後氧氣僅剩平地約三分之一，人體體能與判斷能力都會大幅下降，加上直升機無法安全飛抵如此高度，因此遺體搬運一直是全球登山界最艱難的任務之一。
根據招標內容，執行團隊至少須由6名多次成功登頂的雪巴人（Sherpa）組成，並須完整記錄整個搬運過程。
曾多次參與高山遺體搬運工作的次林．江布表示，一具長年冰凍、仍穿戴完整裝備的遺體，重量可能高達200公斤，加上四肢因低溫完全僵硬，拖運過程極度危險。
他坦言，在部分案例中，由於關節完全無法彎曲，不得不截除部分肢體才能完成搬運。「那是非常痛苦的決定，但有時真的別無選擇。」
阿奈特也指出，對信奉藏傳佛教的雪巴人而言，搬運遺體本身就是沉重的心理負擔，因為他們相信不應打擾亡者，更不願直接碰觸遺體。他估計，整項任務成本可能高達15萬美元。
讓家屬告別 卻也存在兩難
尼泊爾登山公司Makalu Adventure指出，印度規劃的執行期間正值季風季節，降雪量大、天候不穩，整個行動可能需耗時約40天。
1997年曾協助搬運另一名聖母峰罹難者遺體的紐西蘭登山家科特（Guy Cotter）認為，若能安全完成任務，讓家屬迎回親人遺體具有重要意義。他表示：「對家屬而言，能迎回遺體，就代表終於可以真正告別。」
但科特提醒，歷來曾發生過搬運遺體時，救援人員反而喪命的案例，因此每一次行動都必須仔細權衡風險。
此外，登山界對遺體是否應搬離也始終存在不同看法。阿奈特表示，不少經驗豐富的登山者生前就曾表明，若自己命喪聖母峰，希望長眠山上，只要不要位於主要登山路線即可。
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更引發外界關注的是，官方文件首次明確指出，「綠靴子」真正身分並非外界長年認為的印度登山者旺．帕爾約（Tsewang Paljor），而是同樣於1996年罹難的印度－西藏邊境警察部隊（ITBP）隊員多傑．莫魯普（Dorje Morup）。
「綠靴子」身分傳聞近30年 官方文件首度改寫
1996年，一支印度－西藏邊境警察部隊挑戰從聖母峰北坡攻頂，隊中包括旺．帕爾約、多傑．莫魯普及另一名隊員。三人在登頂途中遭遇暴風雪，全數罹難。
多年來，登山界普遍認為「綠靴子」就是旺．帕爾約，但始終缺乏正式證實。
如今，印度政府招標文件卻載明，「綠靴子」身分已透過先前技術驗證程序確認為莫魯普，但未進一步說明辨識方式，也未解釋為何過去多年一直出現不同說法。
長期研究聖母峰的美國登山家兼知名部落客阿奈特（Alan Arnette）坦言，對官方突然改變身分認定感到相當困惑。「這對我來說仍然是個謎，不知道為什麼身分突然改變了。」他表示，不過若能讓遺體返家仍是一件值得肯定的事，只是整個搬運過程將十分艱鉅。
長眠8500公尺岩洞 成為登山客共同地標
「綠靴子」之名來自他腳上穿著的螢光綠登山靴。遺體蜷縮在距離聖母峰峰頂約350公尺的一處石灰岩洞內，全身仍穿著完整登山裝備，紅色刷毛外套覆蓋住臉部，宛如沉睡一般。據信，他是在攝氏零下30度、伴隨颶風等級強風的暴風雪中失溫身亡。
當年這場災難造成多人罹難，也成為知名紀實作品《阿拉斯加之巔》（Into Thin Air）記錄的重要事件之一。
近30年來，「綠靴子」幾乎成為聖母峰北坡攻頂路線的重要地標。不少登山者會透過無線電向基地營回報「已抵達綠靴子」，藉此確認攀登進度；也有人曾在附近短暫休息、躲避強風。
2006年首次由北坡攻頂成功的雪巴嚮導次林．江布（Tshiring Jangbu Sherpa）回憶，當時他為躲避狂風進入岩洞，發現遺體大多被積雪覆蓋。「我輕輕撥開積雪後，才真正看到『綠靴子』靜靜躺在那裡。」
「死亡地帶」搬運遺體 恐重達200公斤
目前估計仍有約200具遺體留在聖母峰山區。由於海拔超過8000公尺後氧氣僅剩平地約三分之一，人體體能與判斷能力都會大幅下降，加上直升機無法安全飛抵如此高度，因此遺體搬運一直是全球登山界最艱難的任務之一。
根據招標內容，執行團隊至少須由6名多次成功登頂的雪巴人（Sherpa）組成，並須完整記錄整個搬運過程。
曾多次參與高山遺體搬運工作的次林．江布表示，一具長年冰凍、仍穿戴完整裝備的遺體，重量可能高達200公斤，加上四肢因低溫完全僵硬，拖運過程極度危險。
他坦言，在部分案例中，由於關節完全無法彎曲，不得不截除部分肢體才能完成搬運。「那是非常痛苦的決定，但有時真的別無選擇。」
阿奈特也指出，對信奉藏傳佛教的雪巴人而言，搬運遺體本身就是沉重的心理負擔，因為他們相信不應打擾亡者，更不願直接碰觸遺體。他估計，整項任務成本可能高達15萬美元。
讓家屬告別 卻也存在兩難
尼泊爾登山公司Makalu Adventure指出，印度規劃的執行期間正值季風季節，降雪量大、天候不穩，整個行動可能需耗時約40天。
1997年曾協助搬運另一名聖母峰罹難者遺體的紐西蘭登山家科特（Guy Cotter）認為，若能安全完成任務，讓家屬迎回親人遺體具有重要意義。他表示：「對家屬而言，能迎回遺體，就代表終於可以真正告別。」
但科特提醒，歷來曾發生過搬運遺體時，救援人員反而喪命的案例，因此每一次行動都必須仔細權衡風險。
此外，登山界對遺體是否應搬離也始終存在不同看法。阿奈特表示，不少經驗豐富的登山者生前就曾表明，若自己命喪聖母峰，希望長眠山上，只要不要位於主要登山路線即可。