他們於半小時內連續搞定4筆簽約，除透過先簽後換、4年1.3億美元（約合新台幣41.4億）補強中鋒凱斯勒（Walker Kessler）之外，後續又陸續用複數年約簽下格蘭姆斯（Quentin Grimes）、馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與塞克斯頓（Collin Sexton）等3人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人用2年1900萬美元合約，敲定資深後衛塞克斯頓，他上季在黃蜂與公牛，場均貢獻15.4分、3.3助攻。（圖／美聯社／達志影像）

隨著詹姆斯（LeBron James）確定離隊另尋東家，洛杉磯湖人自由市場剛開市就動作頻頻，根據今（2）日最新消息，，一頓操作總計花費超過2.6億美元（約合新台幣82.8億），明年球季5500萬美元薪資空間一夕間也全數用完。湖人自確定與詹姆斯分道揚鑣後，管理階層隨即展開全面補強，全力圍繞唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）打造新陣容，他們先送出2個無保護首輪選秀權（2031、2033）與兩個選秀權互換權（2028、2030）給猶他爵士，以4年1.3億美元合約透過先簽後換方式，成功拿下夢寐以求的防守型中鋒凱斯勒，解決最迫切的禁區護框與終結問題。在搞定凱斯勒大交易後，湖人又傳出一口氣簽下3名自由球員，提升後場與鋒線深度，先以4年6000萬美元找來格蘭姆斯，他上季效力七六人，場均貢獻13.4分、3.6籃板與3.3助攻，能提供外線、防守火力與側翼深度。接著是與6尺9吋延伸型長人馬穆克拉什維利簽下4年5200萬美元合約，他本季在暴龍獲得重用，上季場均11.2分、4.3籃板，具備不錯的外圍投射與策應能力。最後是用2年1900萬美元合約，敲定資深後衛塞克斯頓，他上季在黃蜂與公牛，場均貢獻15.4分、3.3助攻，預計作為唐西奇、里夫斯的主力後場替補，作為砍分板凳暴徒上場。湖人原本擁有高達5500萬美元薪資空間，但最終並未找來第三巨頭，而是敲定4名角色球員，值得注意的是，湖人新簽下的4位成員，新合約最後一年都是球員選項，顯見球團為了搶下這些人真的拚了。此外，湖人在先前的選秀會後，也用雙向合約簽下落選新秀歐克瑞克（AK Okereke）與蘇德（Peter Suder），兩人都是具備40%三分命中率的外線射手，為湖人夏季聯賽與未來可能的板凳射手深度做好準備。