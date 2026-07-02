2026年FIFA世界盃正式步入一戰定生死的淘汰賽決戰！奪冠大熱門「無敵艦隊」西班牙隊，將在加州洛杉磯的SoFi體育場（SoFi Stadium）迎戰硬骨頭奧地利隊。西班牙在小組賽以不敗、一球未失的完美防線昂首出線；而奧地利則是在小組賽最後關頭憑藉補時絕平驚險挺進32強。這場生死戰的勝者，將在16強碰上葡萄牙與克羅埃西亞之間的勝者。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場淘汰賽的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍世界盃32強賽對戰圖表
📍2026世界盃7/3西班牙VS奧地利基本資訊
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊在小組賽表現如何？
📍西班牙VS奧地利戰力焦點分析
📍西班牙VS奧地利預計先發名單與傷兵名單
📍西班牙VS奧地利之戰焦點球星與結果預測
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
📍2026世界盃7/3日淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
世界盃32強賽對戰圖表
2026世界盃7/3西班牙VS奧地利基本資訊
▪️對戰組合：西班牙 vs 奧地利（2026世界盃32強淘汰賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月3日 上午3點（當地時間7月2日 下午3點）
▪️比賽地點：美國加州洛杉磯SoFi體育場（室內巨頂場館）
▪️轉播資訊：FOX、Betway、BBC（英國直播）
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
近年交手紀錄
雙方進入21世紀後的交手皆由西班牙主導戰局，3場比賽中西班牙共狂轟10球：
2009年11月19日（國際友誼賽）： 奧地利1：5西班牙
2001年9月2日（世界盃資格賽）： 西班牙4：0奧地利
2000年10月12日（世界盃資格賽）： 奧地利1：1西班牙
世界盃歷史交鋒
兩隊上一次在世界盃賽場上正面交鋒，已經要極其久遠地追溯到1978年阿根廷世界盃。當時奧地利以2：1擊敗西班牙。
總結來說，雖然奧地利曾在48年前的世界盃賽場上擊敗過西班牙，但自從進入現代足球體系後，西班牙在傳控與整體天賦上皆完全壓制奧地利。這次在2026年世界盃32強的重逢，將是奧地利洗刷近年對戰劣勢的終極考驗。
兩隊在小組賽表現如何？
西班牙（Spain）： 貴為歐洲冠軍的西班牙在H組首戰意外以0：0被維德角逼平，但隨後迅速重拾霸主威嚴，以4：0大勝沙烏地阿拉伯、1：0力克烏拉圭，最終以7分積分、小組第一昂首晉級。
奧地利（Austria）： 奧地利在J組的晉級之路充滿戲劇性。首戰3：1擊敗約旦，次戰：2不敵阿根廷。末輪面對阿爾及利亞，奧地利在第96分鐘才憑藉驚天絕平以3-3逼平對手，最終憑藉淨球數優勢驚險以小組第二出線。
西班牙VS奧地利戰力焦點分析
西班牙：令人窒息的「巴薩防線」，34場不敗神話
由路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）執教的西班牙隊，目前在各項賽事已寫下驚人的34場不敗神話。 La Roja在本屆世界盃最恐怖的武器是防守，至今不僅保持零失球，甚至在小組賽三場比賽的「上半場」從未讓對手有過任何一次射正。中場由曼城鐵閘羅德里（Rodri）坐鎮，進攻端則全面仰賴巴塞隆納的「拉馬西亞天賦」進行高效率的傳導與壓制。
奧地利：朗尼克的鐵血壓迫，打破72年淘汰賽魔咒
由「逼搶教父」拉爾夫·朗尼克（Ralf Rangnick）領軍的奧地利，這是他們自1954年以來首度殺進世界盃淘汰賽。奧地利球風極其強悍、充滿跑動與高壓逼搶，這從他們末輪逆境絕平即可看出。然而，奧地利的防線存在不小漏洞，世界盃歷史上已連續12場比賽無法零封對手（可追溯至1982年）。面對傳控頂級的西班牙，如何在中路阻止德布勞內式的渗透是最大課題。
西班牙VS奧地利預計先發名單與傷兵名單
傷兵情報
西班牙： 遭遇嚴重的邊路傷兵潮！邊鋒尼科·威廉斯（Nico Williams）因內轉肌傷勢復發確定無法冒險上陣；耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）肩膀受傷缺陣。前鋒維克托·穆尼奧斯（Victor Muñoz）大腿受傷此役出戰成疑。
奧地利： 阿瑙托維奇與老將大衛·阿拉巴（David Alaba）在歷經與阿爾及利亞的肉搏戰後膝蓋略感不適，但兩人均已確認無大礙，此役可全健康首發。
預計先發陣容對照表
西班牙VS奧地利之戰焦點球星與結果預測
預測比分：西班牙 2-0 奧地利（西班牙憑藉高一檔的防守與球星天賦零封勝出）
專家分析預測：雖然西班牙面臨威廉斯等邊路快馬缺陣的陣痛，可能導致進攻寬度受限，但他們的防守穩定度在全歐無人能敵。奧地利防線已連續12場世界盃無法保持清白之身，且容易在下半場後段因體能體力消耗而崩盤。西班牙中場大腦羅德里將牢牢掌控控球權，再搭配小將亞馬爾的致命一擊，無敵艦隊預計將以兩球優勢輕鬆零封對手，打破淘汰賽不勝魔咒，強勢挺進16強。
焦點球星解讀
⚽拉明·亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）： 18歲的巴薩超級超新星。小組賽階段教練對他的時間進行了精細的保護性管理（僅出戰維德角19分鐘、沙烏地45分鐘並進球、烏拉圭76分鐘）。在邊路快馬尼科·威廉斯因傷缺陣的情況下，亞馬爾今晚將被委以首發重任，他的內切與創造力將是摧毀奧地利防線的核心。
⚽米克爾·奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal，西班牙）： 皇家社會的鋒線尖刀。他直接參與了西班牙本屆5個進球中的3個（2進球1助攻），在最近15次首發中參與了22個進球，門前嗅覺極其敏銳。
⚽馬塞爾·薩比策（Marcel Sabitzer，奧地利）： 多特蒙德的中場鐵閘。他在上場比賽迎來了國家隊第100場里程碑。作為朗尼克戰術的終極執行者，他今晚在中路對抗羅德里的攔截表現，將直接決定奧地利反擊的生命線。
⚽馬爾科·阿瑙托維奇（Marko Arnautovic，奧地利）： 37歲的隊史傳奇前鋒。擁有134場國際賽經驗的他，今晚將挑戰西班牙本屆世界盃的不壞之身。
2026世界盃西班牙國家隊球員名單
2026世界盃奧地利國家隊球員名單
2026世界盃7/3日淘汰賽賽程表
32強賽完整賽程
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍世界盃32強賽對戰圖表
📍2026世界盃7/3西班牙VS奧地利基本資訊
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊在小組賽表現如何？
📍西班牙VS奧地利戰力焦點分析
📍西班牙VS奧地利預計先發名單與傷兵名單
📍西班牙VS奧地利之戰焦點球星與結果預測
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
📍2026世界盃7/3日淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
世界盃32強賽對戰圖表
▪️對戰組合：西班牙 vs 奧地利（2026世界盃32強淘汰賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月3日 上午3點（當地時間7月2日 下午3點）
▪️比賽地點：美國加州洛杉磯SoFi體育場（室內巨頂場館）
▪️轉播資訊：FOX、Betway、BBC（英國直播）
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
近年交手紀錄
雙方進入21世紀後的交手皆由西班牙主導戰局，3場比賽中西班牙共狂轟10球：
2009年11月19日（國際友誼賽）： 奧地利1：5西班牙
2001年9月2日（世界盃資格賽）： 西班牙4：0奧地利
2000年10月12日（世界盃資格賽）： 奧地利1：1西班牙
世界盃歷史交鋒
兩隊上一次在世界盃賽場上正面交鋒，已經要極其久遠地追溯到1978年阿根廷世界盃。當時奧地利以2：1擊敗西班牙。
總結來說，雖然奧地利曾在48年前的世界盃賽場上擊敗過西班牙，但自從進入現代足球體系後，西班牙在傳控與整體天賦上皆完全壓制奧地利。這次在2026年世界盃32強的重逢，將是奧地利洗刷近年對戰劣勢的終極考驗。
西班牙（Spain）： 貴為歐洲冠軍的西班牙在H組首戰意外以0：0被維德角逼平，但隨後迅速重拾霸主威嚴，以4：0大勝沙烏地阿拉伯、1：0力克烏拉圭，最終以7分積分、小組第一昂首晉級。
奧地利（Austria）： 奧地利在J組的晉級之路充滿戲劇性。首戰3：1擊敗約旦，次戰：2不敵阿根廷。末輪面對阿爾及利亞，奧地利在第96分鐘才憑藉驚天絕平以3-3逼平對手，最終憑藉淨球數優勢驚險以小組第二出線。
西班牙VS奧地利戰力焦點分析
西班牙：令人窒息的「巴薩防線」，34場不敗神話
由路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）執教的西班牙隊，目前在各項賽事已寫下驚人的34場不敗神話。 La Roja在本屆世界盃最恐怖的武器是防守，至今不僅保持零失球，甚至在小組賽三場比賽的「上半場」從未讓對手有過任何一次射正。中場由曼城鐵閘羅德里（Rodri）坐鎮，進攻端則全面仰賴巴塞隆納的「拉馬西亞天賦」進行高效率的傳導與壓制。
奧地利：朗尼克的鐵血壓迫，打破72年淘汰賽魔咒
由「逼搶教父」拉爾夫·朗尼克（Ralf Rangnick）領軍的奧地利，這是他們自1954年以來首度殺進世界盃淘汰賽。奧地利球風極其強悍、充滿跑動與高壓逼搶，這從他們末輪逆境絕平即可看出。然而，奧地利的防線存在不小漏洞，世界盃歷史上已連續12場比賽無法零封對手（可追溯至1982年）。面對傳控頂級的西班牙，如何在中路阻止德布勞內式的渗透是最大課題。
傷兵情報
西班牙： 遭遇嚴重的邊路傷兵潮！邊鋒尼科·威廉斯（Nico Williams）因內轉肌傷勢復發確定無法冒險上陣；耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）肩膀受傷缺陣。前鋒維克托·穆尼奧斯（Victor Muñoz）大腿受傷此役出戰成疑。
奧地利： 阿瑙托維奇與老將大衛·阿拉巴（David Alaba）在歷經與阿爾及利亞的肉搏戰後膝蓋略感不適，但兩人均已確認無大礙，此役可全健康首發。
預計先發陣容對照表
|位置
|🇪🇸 西班牙預計先發（4-3-3）
|🇦🇹 奧地利預計先發（4-2-3-1）
|門將
|烏奈·西蒙（Unai Simón）
|派翠克·彭茨（Patrick Pentz）
|後衛
|
馬科斯·略倫特（Marcos Llorente）
保·庫巴爾西（Pau Cubarsí）
艾美利克·拉波爾特（Aymeric Laporte）
馬克·庫庫雷利亞（Marc Cucurella）
|
斯特凡·波施（Stefan Posch）
菲利普·林哈特（Philipp Lienhart）
大衛·阿拉巴（David Alaba）
菲利普·姆韋內（Phillipp Mwene）
|中場
|
米克爾·梅里諾（Mikel Merino）
羅德里（Rodri）
佩德里（Pedri）
|
尼古拉斯·賽瓦爾德（Nicolas Seiwald）
哈維爾·施拉格爾（Xaver Schlager）
康拉德·萊默爾（Konrad Laimer）
|前鋒
|
拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）
米克爾·奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）
亞歷克斯·巴埃納（Alex Baena）
|
羅曼諾·施密德（Romano Schmid）
馬塞爾·薩比策（Marcel Sabitzer）
馬爾科·阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）
西班牙VS奧地利之戰焦點球星與結果預測
預測比分：西班牙 2-0 奧地利（西班牙憑藉高一檔的防守與球星天賦零封勝出）
專家分析預測：雖然西班牙面臨威廉斯等邊路快馬缺陣的陣痛，可能導致進攻寬度受限，但他們的防守穩定度在全歐無人能敵。奧地利防線已連續12場世界盃無法保持清白之身，且容易在下半場後段因體能體力消耗而崩盤。西班牙中場大腦羅德里將牢牢掌控控球權，再搭配小將亞馬爾的致命一擊，無敵艦隊預計將以兩球優勢輕鬆零封對手，打破淘汰賽不勝魔咒，強勢挺進16強。
焦點球星解讀
⚽拉明·亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）： 18歲的巴薩超級超新星。小組賽階段教練對他的時間進行了精細的保護性管理（僅出戰維德角19分鐘、沙烏地45分鐘並進球、烏拉圭76分鐘）。在邊路快馬尼科·威廉斯因傷缺陣的情況下，亞馬爾今晚將被委以首發重任，他的內切與創造力將是摧毀奧地利防線的核心。
⚽米克爾·奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal，西班牙）： 皇家社會的鋒線尖刀。他直接參與了西班牙本屆5個進球中的3個（2進球1助攻），在最近15次首發中參與了22個進球，門前嗅覺極其敏銳。
⚽馬塞爾·薩比策（Marcel Sabitzer，奧地利）： 多特蒙德的中場鐵閘。他在上場比賽迎來了國家隊第100場里程碑。作為朗尼克戰術的終極執行者，他今晚在中路對抗羅德里的攔截表現，將直接決定奧地利反擊的生命線。
⚽馬爾科·阿瑙托維奇（Marko Arnautovic，奧地利）： 37歲的隊史傳奇前鋒。擁有134場國際賽經驗的他，今晚將挑戰西班牙本屆世界盃的不壞之身。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|烏奈·西蒙
|Unai Simón
|畢爾包競技
|29
|門將
|大衛·拉亞
|David Raya
|兵工廠
|30
|門將
|瓊·加西亞
|Joan Garcia
|巴塞隆納
|25
|後衛
|馬科斯·略倫特
|Marcos Llorente
|馬德里競技
|31
|後衛
|馬克·普比爾
|Marc Pubill
|馬德里競技
|23
|後衛
|佩德羅·波羅
|Pedro Porro
|熱刺
|26
|後衛
|艾美利克·拉波爾特
|Aymeric Laporte
|畢爾包競技
|32
|後衛
|埃里克·加西亞
|Eric García
|巴塞隆納
|25
|後衛
|保·庫巴爾西
|Pau Cubarsí
|巴塞隆納
|19
|後衛
|馬克·庫庫雷利亞
|Marc Cucurella
|皇家馬德里
|27
|後衛
|亞歷山德羅·格里馬爾多
|Alejandro Grimaldo
|勒沃庫森
|30
|中場
|羅德里
|Rodri
|曼城
|30
|中場
|馬丁·蘇維門迪
|Martin Zubimendi
|兵工廠
|27
|中場
|米克爾·梅里諾
|Mikel Merino
|兵工廠
|30
|中場
|佩德里
|Pedri
|巴塞隆納
|23
|中場
|加維
|Gavi
|巴塞隆納
|21
|中場
|法比安·魯伊斯
|Fabian Ruiz
|巴黎聖日耳曼
|30
|中場
|亞歷克斯·巴埃納
|Alex Baena
|馬德里競技
|24
|前鋒
|耶雷米·皮諾
|Yeremy Pino
|水晶宮
|23
|前鋒
|維克托·穆尼奧斯
|Victor Muñoz
|奧薩蘇納
|22
|前鋒
|米克爾·奧亞爾薩巴爾
|Mikel Oyarzabal
|皇家社會
|29
|前鋒
|費蘭·托雷斯
|Ferran Torres
|巴塞隆納
|26
|前鋒
|拉明·亞馬爾
|Lamine Yamal
|巴塞隆納
|18
|前鋒
|丹尼·奧爾莫
|Dani Olmo
|巴塞隆納
|28
|前鋒
|Nico·威廉斯
|Nico Williams
|畢爾包競技
|23
|前鋒
|博爾哈·伊格萊西亞斯
|Borja Iglesias
|塞爾塔維戈
|33
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|烏奈·西蒙
|Unai Simón
|畢爾包競技
|29
|門將
|大衛·拉亞
|David Raya
|兵工廠
|30
|門將
|瓊·加西亞
|Joan Garcia
|巴塞隆納
|25
|後衛
|馬科斯·略倫特
|Marcos Llorente
|馬德里競技
|31
|後衛
|馬克·普比爾
|Marc Pubill
|馬德里競技
|23
|後衛
|佩德羅·波羅
|Pedro Porro
|熱刺
|26
|後衛
|艾美利克·拉波爾特
|Aymeric Laporte
|畢爾包競技
|32
|後衛
|埃里克·加西亞
|Eric García
|巴塞隆納
|25
|後衛
|保·庫巴爾西
|Pau Cubarsí
|巴塞隆納
|19
|後衛
|馬克·庫庫雷利亞
|Marc Cucurella
|皇家馬德里
|27
|後衛
|亞歷山德羅·格里馬爾多
|Alejandro Grimaldo
|勒沃庫森
|30
|中場
|羅德里
|Rodri
|曼城
|30
|中場
|馬丁·蘇維門迪
|Martin Zubimendi
|兵工廠
|27
|中場
|米克爾·梅里諾
|Mikel Merino
|兵工廠
|30
|中場
|佩德里
|Pedri
|巴塞隆納
|23
|中場
|加維
|Gavi
|巴塞隆納
|21
|中場
|法比安·魯伊斯
|Fabian Ruiz
|巴黎聖日耳曼
|30
|中場
|亞歷克斯·巴埃納
|Alex Baena
|馬德里競技
|24
|前鋒
|耶雷米·皮諾
|Yeremy Pino
|水晶宮
|23
|前鋒
|維克托·穆尼奧斯
|Victor Muñoz
|奧薩蘇納
|22
|前鋒
|米克爾·奧亞爾薩巴爾
|Mikel Oyarzabal
|皇家社會
|29
|前鋒
|費蘭·托雷斯
|Ferran Torres
|巴塞隆納
|26
|前鋒
|拉明·亞馬爾
|Lamine Yamal
|巴塞隆納
|18
|前鋒
|丹尼·奧爾莫
|Dani Olmo
|巴塞隆納
|28
|前鋒
|Nico·威廉斯
|Nico Williams
|畢爾包競技
|23
|前鋒
|博爾哈·伊格萊西亞斯
|Borja Iglesias
|塞爾塔維戈
|33
|
對戰組合
|
比賽時間
|
轉播單位
|3:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|7:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|11:00 AM
|
FS1
Tele
FOX One
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西VS日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
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|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播的球迷可用
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