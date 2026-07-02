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世界盃32強賽對戰圖表

▲世界盃32強賽對戰圖表。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃7/3西班牙VS奧地利基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

▲奧地利曾在48年前的世界盃賽場上擊敗過西班牙，但自從進入現代足球體系後，西班牙在傳控與整體天賦上皆完全壓制奧地利。（圖／路透／達志影像）

兩隊在小組賽表現如何？

西班牙VS奧地利戰力焦點分析

▲由「逼搶教父」朗尼克（Ralf Rangnick）領軍的奧地利，這是他們自1954年以來首度殺進世界盃淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙VS奧地利預計先發名單與傷兵名單

位置 🇪🇸 西班牙預計先發（4-3-3） 🇦🇹 奧地利預計先發（4-2-3-1） 門將 烏奈·西蒙（Unai Simón） 派翠克·彭茨（Patrick Pentz） 後衛 馬科斯·略倫特（Marcos Llorente） 保·庫巴爾西（Pau Cubarsí） 艾美利克·拉波爾特（Aymeric Laporte） 馬克·庫庫雷利亞（Marc Cucurella） 斯特凡·波施（Stefan Posch） 菲利普·林哈特（Philipp Lienhart） 大衛·阿拉巴（David Alaba） 菲利普·姆韋內（Phillipp Mwene） 中場 米克爾·梅里諾（Mikel Merino） 羅德里（Rodri） 佩德里（Pedri） 尼古拉斯·賽瓦爾德（Nicolas Seiwald） 哈維爾·施拉格爾（Xaver Schlager） 康拉德·萊默爾（Konrad Laimer） 前鋒 拉明·亞馬爾（Lamine Yamal） 米克爾·奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal） 亞歷克斯·巴埃納（Alex Baena） 羅曼諾·施密德（Romano Schmid） 馬塞爾·薩比策（Marcel Sabitzer） 馬爾科·阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）

西班牙VS奧地利之戰焦點球星與結果預測

預測比分：西班牙 2-0 奧地利（西班牙憑藉高一檔的防守與球星天賦零封勝出）

▲ 18歲的巴薩超級超新星亞馬爾（Lamine Yamal）被認為是未來足壇領軍人物。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃西班牙國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏奈·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 29 門將 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 瓊·加西亞 Joan Garcia 巴塞隆納 25 後衛 馬科斯·略倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 後衛 馬克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 23 後衛 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 艾美利克·拉波爾特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 32 後衛 埃里克·加西亞 Eric García 巴塞隆納 25 後衛 保·庫巴爾西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 馬克·庫庫雷利亞 Marc Cucurella 皇家馬德里 27 後衛 亞歷山德羅·格里馬爾多 Alejandro Grimaldo 勒沃庫森 30 中場 羅德里 Rodri 曼城 30 中場 馬丁·蘇維門迪 Martin Zubimendi 兵工廠 27 中場 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 30 中場 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 中場 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 法比安·魯伊斯 Fabian Ruiz 巴黎聖日耳曼 30 中場 亞歷克斯·巴埃納 Alex Baena 馬德里競技 24 前鋒 耶雷米·皮諾 Yeremy Pino 水晶宮 23 前鋒 維克托·穆尼奧斯 Victor Muñoz 奧薩蘇納 22 前鋒 米克爾·奧亞爾薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 29 前鋒 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 18 前鋒 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 28 前鋒 Nico·威廉斯 Nico Williams 畢爾包競技 23 前鋒 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 33

2026世界盃奧地利國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏奈·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 29 門將 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 瓊·加西亞 Joan Garcia 巴塞隆納 25 後衛 馬科斯·略倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 後衛 馬克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 23 後衛 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 艾美利克·拉波爾特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 32 後衛 埃里克·加西亞 Eric García 巴塞隆納 25 後衛 保·庫巴爾西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 馬克·庫庫雷利亞 Marc Cucurella 皇家馬德里 27 後衛 亞歷山德羅·格里馬爾多 Alejandro Grimaldo 勒沃庫森 30 中場 羅德里 Rodri 曼城 30 中場 馬丁·蘇維門迪 Martin Zubimendi 兵工廠 27 中場 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 30 中場 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 中場 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 法比安·魯伊斯 Fabian Ruiz 巴黎聖日耳曼 30 中場 亞歷克斯·巴埃納 Alex Baena 馬德里競技 24 前鋒 耶雷米·皮諾 Yeremy Pino 水晶宮 23 前鋒 維克托·穆尼奧斯 Victor Muñoz 奧薩蘇納 22 前鋒 米克爾·奧亞爾薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 29 前鋒 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 18 前鋒 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 28 前鋒 Nico·威廉斯 Nico Williams 畢爾包競技 23 前鋒 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 33

2026世界盃7/3日淘汰賽賽程表

對戰組合 比賽時間 轉播單位 西班牙 奧地利 3:00 AM FOX Tele FOX One 葡萄牙 克羅埃西亞 7:00 AM FOX Tele FOX One 瑞士 阿爾及利亞 11:00 AM FS1 Tele FOX One ▲奧地利中場施密德（Romano Schmid）在小組賽曾踢出一記弧線漂亮的世界波。（圖／路透／達志影像） 32強賽完整賽程



場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

台灣2026世界盃轉播平台總整理

播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播的球迷可用

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃正式步入一戰定生死的淘汰賽決戰！奪冠大熱門「無敵艦隊」西班牙隊，將在加州洛杉磯的SoFi體育場（SoFi Stadium）迎戰硬骨頭奧地利隊。西班牙在小組賽以不敗、一球未失的完美防線昂首出線；而奧地利則是在小組賽最後關頭憑藉補時絕平驚險挺進32強。這場生死戰的勝者，將在16強碰上葡萄牙與克羅埃西亞之間的勝者。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場淘汰賽的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：西班牙 vs 奧地利（2026世界盃32強淘汰賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年7月3日 上午3點（當地時間7月2日 下午3點）▪️比賽地點：美國加州洛杉磯SoFi體育場（室內巨頂場館）▪️轉播資訊：FOX、Betway、BBC（英國直播）雙方進入21世紀後的交手皆由西班牙主導戰局，3場比賽中西班牙共狂轟10球：2009年11月19日（國際友誼賽）： 奧地利1：5西班牙2001年9月2日（世界盃資格賽）： 西班牙4：0奧地利2000年10月12日（世界盃資格賽）： 奧地利1：1西班牙兩隊上一次在世界盃賽場上正面交鋒，已經要極其久遠地追溯到1978年阿根廷世界盃。當時奧地利以2：1擊敗西班牙。總結來說，雖然奧地利曾在48年前的世界盃賽場上擊敗過西班牙，但自從進入現代足球體系後，西班牙在傳控與整體天賦上皆完全壓制奧地利。這次在2026年世界盃32強的重逢，將是奧地利洗刷近年對戰劣勢的終極考驗。西班牙（Spain）： 貴為歐洲冠軍的西班牙在H組首戰意外以0：0被維德角逼平，但隨後迅速重拾霸主威嚴，以4：0大勝沙烏地阿拉伯、1：0力克烏拉圭，最終以7分積分、小組第一昂首晉級。奧地利（Austria）： 奧地利在J組的晉級之路充滿戲劇性。首戰3：1擊敗約旦，次戰：2不敵阿根廷。末輪面對阿爾及利亞，奧地利在第96分鐘才憑藉驚天絕平以3-3逼平對手，最終憑藉淨球數優勢驚險以小組第二出線。由路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）執教的西班牙隊，目前在各項賽事已寫下驚人的34場不敗神話。 La Roja在本屆世界盃最恐怖的武器是防守，至今不僅保持零失球，甚至在小組賽三場比賽的「上半場」從未讓對手有過任何一次射正。中場由曼城鐵閘羅德里（Rodri）坐鎮，進攻端則全面仰賴巴塞隆納的「拉馬西亞天賦」進行高效率的傳導與壓制。由「逼搶教父」拉爾夫·朗尼克（Ralf Rangnick）領軍的奧地利，這是他們自1954年以來首度殺進世界盃淘汰賽。奧地利球風極其強悍、充滿跑動與高壓逼搶，這從他們末輪逆境絕平即可看出。然而，奧地利的防線存在不小漏洞，世界盃歷史上已連續12場比賽無法零封對手（可追溯至1982年）。面對傳控頂級的西班牙，如何在中路阻止德布勞內式的渗透是最大課題。西班牙： 遭遇嚴重的邊路傷兵潮！邊鋒尼科·威廉斯（Nico Williams）因內轉肌傷勢復發確定無法冒險上陣；耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）肩膀受傷缺陣。前鋒維克托·穆尼奧斯（Victor Muñoz）大腿受傷此役出戰成疑。奧地利： 阿瑙托維奇與老將大衛·阿拉巴（David Alaba）在歷經與阿爾及利亞的肉搏戰後膝蓋略感不適，但兩人均已確認無大礙，此役可全健康首發。：雖然西班牙面臨威廉斯等邊路快馬缺陣的陣痛，可能導致進攻寬度受限，但他們的防守穩定度在全歐無人能敵。奧地利防線已連續12場世界盃無法保持清白之身，且容易在下半場後段因體能體力消耗而崩盤。西班牙中場大腦羅德里將牢牢掌控控球權，再搭配小將亞馬爾的致命一擊，無敵艦隊預計將以兩球優勢輕鬆零封對手，打破淘汰賽不勝魔咒，強勢挺進16強。⚽拉明·亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）： 18歲的巴薩超級超新星。小組賽階段教練對他的時間進行了精細的保護性管理（僅出戰維德角19分鐘、沙烏地45分鐘並進球、烏拉圭76分鐘）。在邊路快馬尼科·威廉斯因傷缺陣的情況下，亞馬爾今晚將被委以首發重任，他的內切與創造力將是摧毀奧地利防線的核心。⚽米克爾·奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal，西班牙）： 皇家社會的鋒線尖刀。他直接參與了西班牙本屆5個進球中的3個（2進球1助攻），在最近15次首發中參與了22個進球，門前嗅覺極其敏銳。⚽馬塞爾·薩比策（Marcel Sabitzer，奧地利）： 多特蒙德的中場鐵閘。他在上場比賽迎來了國家隊第100場里程碑。作為朗尼克戰術的終極執行者，他今晚在中路對抗羅德里的攔截表現，將直接決定奧地利反擊的生命線。⚽馬爾科·阿瑙托維奇（Marko Arnautovic，奧地利）： 37歲的隊史傳奇前鋒。擁有134場國際賽經驗的他，今晚將挑戰西班牙本屆世界盃的不壞之身。