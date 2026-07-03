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▲曾馨瑩（左）在〈舞孃〉MV中也有露臉。（圖／YouTube＠JOLIN 蔡依林）

▲曾馨瑩（右）多年前曾帶女兒去看蔡依林演唱會，還進到後台跟蔡依林（中）搭肩拍照。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，近年來現身大眾視野多以優雅氣質、熱心公益的形象示人。不過，許多人可能忘了，在成為「郭董夫人」之前，曾馨瑩在台灣流行舞界可是赫赫有名的頂級舞者與編舞老師。她不僅曾身為天后蔡依林（Jolin）的御用舞群，更一路陪著天后巡迴開唱，連至今仍被奉為神曲的〈舞孃〉MV中，也能看到曾馨瑩的身影。曾馨瑩畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈系，又曾到美國舊金山州立大學舞蹈系進修，精通芭蕾舞、現代舞及爵士舞，舞蹈功底非常深厚。當年她加入編舞教父張勝豐的知名舞團後，憑藉著高超舞藝與氣質外型，迅速成為天王天后爭相合作的對象。其中，她與「流行天后」蔡依林的合作最為人熟知。2006年蔡依林展開引領潮流的《唯舞獨尊世界巡迴演唱會》，曾馨瑩便是核心舞者之一。從香港紅磡體育館、台北小巨蛋，一路跳到中國大陸各大城市、馬來西亞及美國拉斯維加斯，她陪著蔡依林飛往世界各地，締造了無數經典舞台。2007年蔡依林為了《特務J》專輯遠赴英國倫敦，苦練高難度的「空中無重力彩帶舞」與「鋼管舞」，當時曾馨瑩也以專業舞者與陪練員的身份一路相隨相伴，兩人在高壓的特訓中建立了深厚的革命情感。曾馨瑩也因此和蔡依林的姐姐蔡旻紋結識，同樣成為好友。除了在各大巡迴演唱會舞台上發光發熱，曾馨瑩也在蔡依林最具代表性的轉型之作〈舞孃〉MV中現身，陪蔡依林一起大跳高難度彩帶舞；另外在〈愛情三十六計〉、〈愛無赦〉等傳唱度極高的MV中，也都有曾馨瑩的身影。因此她當初爆出與郭台銘熱戀時，受到外界高度關注。而曾馨瑩嫁給郭董後，雖然不再伴舞，但與蔡依林的情誼也並未斷線。2021年，蔡依林舉辦《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》時，曾馨瑩就曾帶女兒前往台北小巨蛋朝聖，還爭取到後台跟蔡依林合照的機會，笑說是幫女兒圓夢，當時她直接把手搭在天后肩上，由此可見兩人的好交情。除了與蔡依林有合作外，曾馨瑩也當過孫燕姿、陶喆、張惠妹、費翔等巨星的dancer，因此曾登上金曲獎、金馬獎等大型頒獎典禮表演；後來也成為林志玲、許慧欣的肢體指導與舞蹈老師，最後才情牽郭台銘，成為郭董夫人。