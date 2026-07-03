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確認皮球在傳遞過程中，曾極其輕微地擦過馬塔諾維奇（Igor Matanovic）的頭部，這微小的接觸導致最後將球打進的格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）處於越位位置

▲克羅埃西亞進球被判不算，有球迷比出不雅觀的中指，轉播甚至有拍到女球迷嘴中飆出「國罵」，觀眾情緒激動。（圖／路透／達志影像）

大批球迷失控地將瓶罐與各種雜物丟入球場以示抗議，讓現場陷入一片混亂。有球迷比出不雅觀的中指

▲大批克羅埃西亞球迷失控地將瓶罐與各種雜物丟入球場以示抗議。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃32強淘汰賽中，葡萄牙（Portugal）與克羅埃西亞（Croatia）上演了一場驚心動魄的史詩級對決。葡萄牙最終以2：1擊敗克羅埃西亞挺進16強，但比賽最後長達19分鐘的傷停補時階段卻爆發了巨大爭議。克羅埃西亞在最後關頭的絕殺進球遭VAR（影像輔助裁判）沒收，不僅讓40歲老將「魔笛」盧卡莫德里奇（Luka Modric）的最後一場世界盃黯然落幕，更引發看台球迷暴動，紛紛罵髒話、比中指，將瓶罐與雜物丟入場內抗議。比賽進入傷停補時第12分鐘，落後的克羅埃西亞在混亂的禁區內將球送入網窩，全隊原以為成功將比賽逼入延長賽。然而，主裁判隨後走向場邊觀看監視器，並罕見地動用了常在板球比賽中使用的「微聲波探測技術（Snickometer）」。經過畫面與聲音的精密比對，。在補時第16分鐘，主裁判正式宣布進球無效。這項判決瞬間點燃了現場克羅埃西亞球迷的怒火，，轉播甚至有拍到女球迷嘴中飆出「國罵」，觀眾情緒激動。這場失利也意味著克羅埃西亞止步32強，創下隊史在世界盃淘汰賽的最差成績。對於40歲的傳奇中場莫德里奇而言，這場充滿爭議的賽事成為了他生涯最後一場世界盃比賽，面對球隊的絕地反擊瞬間化為烏有，他也只能無奈搖頭，帶著無盡的遺憾結束世界盃之旅。回顧本場比賽的勝負分水嶺，葡萄牙主帥羅伯托馬丁內斯（Roberto Martinez）在下半場用拉莫斯（Goncalo Ramos）換下稍早踢進12碼罰球的C羅（Cristiano Ronaldo）。這項大膽的調度最終收到奇效，拉莫斯在補時第5分鐘以一記精彩的頭槌頂入致勝球，成為球隊晉級的最大功臣。在經歷了這場高潮迭起且充滿戲劇性的激戰後，死裡逃生的葡萄牙成功拿下了16強門票。接下來他們將迎來更嚴峻的挑戰，準備與死對頭西班牙正面交鋒，爭奪晉級資格。